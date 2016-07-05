НАЗК не знайшла порушень у покупці елітного автомобіля нардепом Денисенко

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За даними НАЗК, інформація ЗМІ не підтвердилася

Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку документації про купівлю народним депутатом Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко автомобіля BMW X5. Про це повідомила прес-служба НАЗК на сторінці відомства у Facebook.

«Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі пункту 6 частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» провело перевірку стосовно можливих фактів порушень вимог законодавства у сфері запобігання корупції народним депутатом України Денисенком В.І. стосовно обмежень щодо одержання подарунків», - йдеться в повідомленні.

В засобах масової інформації висвітлювались повідомлення про те, що народний депутат України Денисенко В.І. у листопаді 2016 року придбав за ціною 1100000 гривень цінне рухоме майно, а саме транспортний засіб – легковий автомобіль марки ВМW(модель Х5, рік випуску – 2015) за зниженою ціною. При цьому зазначалося, що ринкові ціни на аналогічний автомобіль коливаються від 1500000 до 3000000 грн.

За результатами проведеної перевірки вказана інформація не підтвердилася.

Ціна 1100000 гривень придбаного Денисенком В.І. вказаного транспортного засобу є середньоринковою для аналогічних об’єктів вживаних транспортних засобів у період виникнення відповідних правовідносин між Денисенком В.І. та продавцем транспортного засобу та не є будь-якою перевагою чи пільгою в розумінні законодавства у сфері запобігання корупції. Вказане підтверджується, зокрема, інформацією із спеціалізованих веб-сайтів із продажу автотранспортних засобів в Україні, а також інформацією, наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

Правовідносини, що виникли між Денисенком В.І. та відповідним продавцем, стосовно купівлі-продажу транспортного засобу регулюються цивільним законодавством.

Статтею 627 (Свобода договору) Цивільного кодексу України, зокрема, встановлено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

При цьому, відповідно до статті 632 (Ціна) вказаного Кодексу, ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін.

Як повідомлялось, глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що Національне агентство з питань запобігання корупції порушує чинне законодавство.

Нагадаємо, НАЗК раніше заявляло про готовність надавати доступ до е-декларацій за рішенням суду. Така заява пролунала у відповідь на прохання Ситника до НАЗК щодо надання доступу до декларацій, яке він озвучив на вчорашній прес-конференції.