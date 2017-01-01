Учасники Маршу національної гідності розповіли про свої вимоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Учасники Маршу національної гідності

Сьогодні у Києві відбувся спільний марш трьох націоналістичних організацій – партій «Свобода», «Національний корпус» (створена на основі цивільного корпусу «Азов») і «Правий сектор»

Акція приурочена до третьої річниці перемоги Майдану та Дня героїв Небесної сотні. Журналісти розпитали в учасників акції про їхні вимоги на марші.

Організатори висунули низку вимог до влади, серед яких зниження тарифів на комунальні послуги, відмова від приватизації державних підприємств, збереження мораторію на продаж землі, припинення торгівлі з окупованими територіями і розірвання дипломатичних відносин з РФ.

Журналісти оцінили кількість учасників акції приблизно в п'ять тисяч, організатори заявили, що учасників було близько 20 тисяч, а поліція оцінила в 7 тис. осіб.