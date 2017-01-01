В суді вихідний: Насіров може спокійно «хворіти»

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«Заяву адвокатів Насірова про відвід судді буде розглянуто в понеділок»

Заява адвокатів голови Державної фіскальної служби Романа Насирова про відвід судді буде розглянуто в понеділок. Про це журналістам повідомила прес-секретар Солом'янського районного суду Яна Квітченко в ефірі телеканалу «112 Україна».

«У нас є рішення зборів суддів, яким ми встановили, що чергування у нас виключно в суботу. Ми не маємо права зараз, для того, щоб суддя Бобровник почав розглядати по суті клопотання, треба, щоб розглянули заяву про відвід. Для того, щоб розглянули заяву про відвід, потрібно визначити суддю, який уповноважений розглядати даної заяву про відвід. В даному випадку, оскільки рішенням суддів було прийнято рішення, що чергування відбувається виключно в суботу, в неділю, у нас немає можливості, не те, що немає можливості, що є рішення, ми не маємо права його порушувати. У зв'язку з цим заява про відвід слідчого судді Бобровника буде передано завтра в канцелярію суду і розподілена на підставі положення про автоматизовану систему обороту суду», – сказала вона.

Як повідомлялося, раніше суд оголосив перерву в засіданні, оскільки захист Насірова заявив клопотання про відвід судді.

НАБУ закликало суддів Солом'янського райсуду Києва невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову.

Як відомо, в ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».

За даними САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень. Кабмін відсторонив Насірова від посади на час розслідування.



