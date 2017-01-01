Суд щодо Насірова зупинився на невизначений час: немає слідчого судді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

Через відсутність судді, який може розглянути відвід, не можуть продовжити засідання

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову не може відновити роботу, оскільки немає слідчого судді, який розглядатиме заяву захисту про відвід.

Про це «Громадському» повідомив головуючий у справі суддя Олександр Бобровник.

За його словами, 5 березня черговий слідчий суддя не працює, але при цьому процесуально строк тримання Насірова під вартою спливає. Тому, якщо не знайдеться суддя, Насірова о 23 годині відпустять.

Прокурор 4-го відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов також звернув на це увагу.

«Пан Насіров може встати і просто вийти із зали», - сказав Перов, відповідаючи на запитання UNN, що буде в разі, якщо суд не встигне обрати запобіжний захід Насірову.

Він додав, що після того, як строк затримання спливає, сторона обвинувачення не має права будь-якого процесуального примусу.

При цьому, за словами А.Перова, при складанні нової підозри повторне затримання у одному й тому ж кримінальному провадженні без відповідної ухвали судді не допустиме.

«Ми клопочемо про тримання під вартою з альтернативою застави, яка, на жаль, у таких випадках досі передбачена нашим законодавством, яка співвідноситься з розміром збитків, завданих цим злочином», - зазначив Перов.

Нагадаємо, адвокати голови ДФС Насірова заявили відвід судді.

Вчора, 4 березня, суд оголосив перерву у розгляді справи.

Пізніше стало відомо, що Насірова з зали суду направили у лікарню «Феофанія», де раніше представники НАБУ вручили йому підозру.

Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Державної фіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.

Це відбувалось в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Як повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, за даними слідства, Насіров завдав збитків бюджету на 2 млрд гривень.

Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства.