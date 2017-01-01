НАБУ просить суд не затягувати обрання запобіжного заходу Насірову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: rbc.ua Роман Насіров

У суді аргументують зупинку процесу тим, що у чергового судді в неділю вихідний

Солом’янський районний суд міста Києва відмовляється визначити служителя Феміди, який розгляне клопотання сторони захисту про відвід судді Олександра Бобровника.

Про це йдеться в заяві Національного антикорупційного бюро.

«Таку позицію мотивують тим, що, відповідно до внутрішньої документації суду, черговий суддя працює лише у суботу. Наразі у судовому засіданні оголошено перерву на невизначений термін. Відтак, якщо протягом найближчого часу не буде вирішене питання про продовження судового засідання та розгляд клопотання сторони захисту про відвід судді, запобіжний захід підозрюваному голові ДФС до кінця дня обрано не буде. Термін тимчасового утримання його під вартою спливає ввечері 5 березня, відтак якщо до завершення цього строку питання не буде вирішено, детективи будуть змушені звільнити голову ДФС з-під варти», - наголошують у прес-службі НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України закликає служителів Феміди не усуватися від виконання своїх обов’язків та забезпечити розгляд клопотання детективів про обрання запобіжного заходу у визначений законом термін.

За інформацією UNN, до Солом’янського суду приїхав глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Нагадуємо, 2 березня детективи НАБУ та прокурори САП затримали голову Державної фіскальної служби України та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою та службовим становищем»). За версією слідства, підозрюваний у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», на загальну суму 2,019 млрд грн.

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