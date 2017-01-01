СБУ отримала доступ до мобільних розмов ватажка бойовиків Захарченка

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Ватажок бойовиків Олександр Захарченко

СБУ встановила номер мобільного телефону оператора МТС, яким користується Захарченко в період з 2014 року дотепер

Суд надав Службі безпеки України доступ до інформації про мобільні переговори ватажка самопроголошеної «Донецької народної республіки» Олександра Захарченка з 1 березня 2014 року. Про це йдеться в ухвалі суду від 21 квітня.

Зазначено, що 31 липня 2014 року Захарченку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу.

Того ж дня у зв'язку з тим, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного не виявилося можливим, його було оголошено у розшук.

1 серпня 2014 року суд надав правоохоронцям дозвіл на затримання «голови ДНР» для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

СБУ встановила номер мобільного телефону оператора МТС, яким користується Захарченко в період з 2014 року дотепер.

«Наразі складна соціально-політична ситуація в східних областях України унеможливлює встановлення місцезнаходження підозрюваного і проведення з його участю слідчих (розшукових) дій, що ускладнює визначення об'єктивної істини в кримінальному провадженні та отримання доказів причетності Захарченка до скоєння злочину», – зазначено в мотивувальній частині клопотання СБУ.

Суд задовольнив це клопотання і надав слідчим СБУ доступ до речей і документів, які містять інформацію про дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, із посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій та їхню адресу, а також адресу місцезнаходження абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання з 1 березня 2014 року по 30 березня 2017 року.

Також надано доступ до інформації про вхідні, вихідні SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, про належність номера конкретній особі (у разі, якщо абонент є контрактним) за номером телефону Захарченка.

Як повідомляв «Главком», нещодавно Захарченко заявив, що збирається вести діалог з Україною «тільки на засадах рівноправності, як незалежна держава».

Джерело: Українські новини