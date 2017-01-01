Як Гройсман під час засідання уряду вчив життю міністра Омеляна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявиви, що міністр інфраструктури Володимир Омелян не має перешкоджати роботі «Укрзалізниці». Він також відзначив, що найближчим часом буде підписано необхідні документи про перепідпорядкування Укрзалізниці уряду.

Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду в середу.

«Як прем'єр-міністр, я зроблю все для того, щоб українська залізниця була успішна. Можете це записати зараз і відслідковувати. І це те, що має нас об'єднувати, а перетворювати на таке не варто. Може у апараті міністра можна чварами займатися, а не тут. Уряд прийняв рішення і я його підпишу про підпорядкування Укрзалізниці уряду», - сказав Гройсман.

Він закликав Мінінфраструктури готувати усі необхідні для цього нормативні документи.

Глава уряду нагадав, що декілька років є при владі, але ніколи не зіштовхувався дуже тісно із роботою Укрзалізниці. Гройсман запитав у Бальчуна, де він працював останні 5-7 років і, почувши його відповідь, констатував: «тобто, був шефом посольські вантажної залізниці». Прем'єр-міністр запитав у міністра інфраструктури, де працював він останні п'ять років. Після відповіді Омеляна Гройсман зазначив: «тобто ви не були дотичні і у вас, на жаль, немає експертного досвіду на залізниці».

«Міністр - це серйозна особистість, і він має допомогти, підтримати та привести до успіху. Міністр не може дозволяти собі особистих відносин щодо підлеглих», - підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання Кабміну Омелян і Бальчун обмінялися критичними висловлюваннями щодо їхньої діяльності на своїх посадах.

Джерело: Укрінформ

Джерело: Еспресо ТВ