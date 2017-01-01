Як нардепи відреагували на вихваляння Гройсмана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Кабміну Володимира Гройсмана минув рік. Тож традиційна парламентська година запитань до уряду перетворилася на щось подібне до звіту.

Офіційний звіт уряду призначили на травень. До цього часу комітети мають оцінити діяльність міністерств. А 14 квітня, прем'єр поки вихвалявся досягненнями.

«Ми змогли з вами в цьому, 2017 році підвищити зарплату українських вчителів майже на 50 відсотків, лікарів на 30 відсотків. З 1 квітня ми запустили програму безкоштовних ліків»,

– заявив прем'єр-міністр України.

Йти у відставку Гройсман не збирається. Бо має купу планів на наступний рік: медична реформа, приватизація неприбуткових держпідприємств та масштабне підвищення пенсій.

Словам Гройсмана коаліціянти аплодували стоячи. А от опозиційні фракції роботу уряду розкритикували.

Після урядової години робота в Раді не пішла. За деякі ініціативи нардепи навіть не бралися, бо працювати нікому. Зранку зареєструвалось лише 339 депутатів, однак обранці і в цю цифру не вірять.





Джерело: 24 канал