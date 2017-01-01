Зарядка з дружиною президента. Вправи для рук

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Марина Порошенко проводить ранкову зарядку

Перша леді вчить українців гімнастичних вправ

Сьогодні дружина чинного президента України Марина Порошенко вчила українців, як зробити руки міцними, підтягнутими і, головне, красивими.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на телеканалі «Україна» 15 травня вийшов перший випуск ранкової гімнастики з першою леді.

Також нагадаємо, телеканал «Україна» входить до медіахолдингу «Медіа Група Україна», власником якого є група «Систем Кепітал Менеджмент» Рината Ахметова.

«У нас дуже демократичні стосунки в родині. Вона (Марина) веде активну громадську діяльність і щодо того, що вона збирається знімати цикл передач, не політичних абсолютно, вона зі мною не радилась. Я подивився анонс – мені сподобалось», - прокоментував напередодні під час прес-конференції Петро Порошенко передачу своєї дружини.

Джерело: Канал Україна