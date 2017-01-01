Жителі прифронтового Виноградного поспілкувалися з новим очільником ОБСЄ
- Вчора, 14:23
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Жителі прифронтового Виноградного, що неподалік від Маріуполя, поскаржилися новому очільнику ОБСЄ Себастьяну Курцу на недостатній контроль з боку місії
3 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін та федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц відвідали прифронтову зону поблизу Маріуполя: контрольно-пропускний пункт «Гнутове» та передмістя Маріуполя – селище Виноградне, яке у жовтні-листопаді 2016-го кілька разів потрапляло під обстріли російсько-сепаратистських сил.
У Виноградному вони поспілкувалися з жителями та відвідали місцеву школу, де представники Червоного Хреста проводили заняття з мінної безпеки для тамтешніх учителів. Від 1 січня 2017 року головування в ОБСЄ перейшло до Австрії.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц назвав повноцінний «режим тиші» на Донбасі однією з цілей його країни під час головування в ОБСЄ у 2017 році.
Джерело: Радіо Свобода