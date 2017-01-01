Жителі прифронтового Виноградного поспілкувалися з новим очільником ОБСЄ

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіян Курц

Жителі прифронтового Виноградного, що неподалік від Маріуполя, поскаржилися новому очільнику ОБСЄ Себастьяну Курцу на недостатній контроль з боку місії

3 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін та федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц відвідали прифронтову зону поблизу Маріуполя: контрольно-пропускний пункт «Гнутове» та передмістя Маріуполя – селище Виноградне, яке у жовтні-листопаді 2016-го кілька разів потрапляло під обстріли російсько-сепаратистських сил.

У Виноградному вони поспілкувалися з жителями та відвідали місцеву школу, де представники Червоного Хреста проводили заняття з мінної безпеки для тамтешніх учителів. Від 1 січня 2017 року головування в ОБСЄ перейшло до Австрії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц назвав повноцінний «режим тиші» на Донбасі однією з цілей його країни під час головування в ОБСЄ у 2017 році.

Джерело: Радіо Свобода