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    Німці почали менше довіряти США після приходу Трампа – опитування

    • Сьогодні, 09:21
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    У складеному рейтингу Сполучені Штати опустилися практично до рівня Росії

    Після того, як пост президента США зайняв Дональд Трамп, лише 22% громадян Німеччини заявили, що вважають США партнером Берліна, що заслуговує на довіру.

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    Про це свідчать результати опитування DeutschlandTrend телекомпанії ARD, передає Deutsche Welle.

    У складеному рейтингу Сполучені Штати опустилися практично до рівня Росії – останню надійним партнером ФРН назвав лише 21% респондентів.

    Показник США впав на 37 процентних пунктів порівняно із зафіксованим незадовго до виборів американського президента 8 листопада 2016 року.

    При цьому лише 26% учасників дослідження позитивно оцінюють той факт, що Трамп виконує свої передвиборні обіцянки. Близько 67% побоюються, що дії господаря Білого дому послаблять німецьку економіку. Близько 80% опитаних вважають, що країни Євросоюзу мають більше об'єднатися, щоб протистояти Трампу.

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