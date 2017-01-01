Німці почали менше довіряти США після приходу Трампа – опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У складеному рейтингу Сполучені Штати опустилися практично до рівня Росії

Після того, як пост президента США зайняв Дональд Трамп, лише 22% громадян Німеччини заявили, що вважають США партнером Берліна, що заслуговує на довіру.

Про це свідчать результати опитування DeutschlandTrend телекомпанії ARD, передає Deutsche Welle.

У складеному рейтингу Сполучені Штати опустилися практично до рівня Росії – останню надійним партнером ФРН назвав лише 21% респондентів.

Показник США впав на 37 процентних пунктів порівняно із зафіксованим незадовго до виборів американського президента 8 листопада 2016 року.

При цьому лише 26% учасників дослідження позитивно оцінюють той факт, що Трамп виконує свої передвиборні обіцянки. Близько 67% побоюються, що дії господаря Білого дому послаблять німецьку економіку. Близько 80% опитаних вважають, що країни Євросоюзу мають більше об'єднатися, щоб протистояти Трампу.