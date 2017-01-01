ЗМІ: 46% американців проти звільнення директора ФБР

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Фото: Theins.ru

У США провели соціологічне опитування щодо звільнення Джеймса Комі

46% американців, опитаних соціологічною службою Gallup не схвалюють звільнення директора ФБР Джеймса Комі, повідомляє «Эхо Москвы».



Як відзначають експерти, відставка директора ФБР стала найсерйознішим внутрішньополітичним випробуванням Дональда Трампа на посаді президента. Не тільки демократи, але і частина республіканців розцінили звільнення Комі як спробу призупинити розслідування російського втручання в президентські вибори в США, повідомляє радіостанція.

Як повідомляв «Главком», кілька днів тому президент США Дональд Трамп прийняв рішення звільнити з посади голови Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі.

За інформацією видання The Wall Street Journal, звільнення директора ФБР відбулося за рекомендацією Генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Нагадаємо, 3 травня директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі заявив, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.

Колишній державний секретар США Гілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звинуватив свою колишню суперницю по президентських перегонах Гілларі Клінтон і її прихильників у зв'язках із Росією. Також він вважає «фальшивою» інформацію про втручання Росії у вибори президента США.