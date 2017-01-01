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    Думки вголос

    Ланч із Пінчуком. Варто було б їхати

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Сьогодні, 10:45
    • Розсилка

    Проти вітру (так не вперше ж)

    Український ланч у Давосі, що організовується Пінчуком, – це вже традиційний помітний щорічний елемент поза основною програмою Світового економічного форуму.

    На ланч запрошуються люди з усього світу з огляду на їхній інтерес до української проблематики чи вплив на політику своїх держав, а не тому, що вони займають якусь конкретну позицію з того чи іншого питання.

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    Відмовитися від цього майданчика дискусій – це не Пінчука, а себе покарати. Якщо вже керуватися логікою необхідності покарання Пінчука за його статтю, то краще вже за гроші Пінчука бути на ланчі і переконати всіх учасників, що Пінчук неправий.

    Про всяк випадок, щоб ухилитися від частини каменів, що зараз у мене полетять: я особисто ніколи не бував на тому ланчі і не збираюсь))

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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