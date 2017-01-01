Ланч із Пінчуком. Варто було б їхати

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проти вітру (так не вперше ж)

Український ланч у Давосі, що організовується Пінчуком, – це вже традиційний помітний щорічний елемент поза основною програмою Світового економічного форуму.

На ланч запрошуються люди з усього світу з огляду на їхній інтерес до української проблематики чи вплив на політику своїх держав, а не тому, що вони займають якусь конкретну позицію з того чи іншого питання.

Відмовитися від цього майданчика дискусій – це не Пінчука, а себе покарати. Якщо вже керуватися логікою необхідності покарання Пінчука за його статтю, то краще вже за гроші Пінчука бути на ланчі і переконати всіх учасників, що Пінчук неправий.

Про всяк випадок, щоб ухилитися від частини каменів, що зараз у мене полетять: я особисто ніколи не бував на тому ланчі і не збираюсь))

Джерело: блог Богдана Яременка

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