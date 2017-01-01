Батька у гніві
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Розсилка
Олександр Лукашенко зібрав велику прес-конференцію, на якій зробив різкі заяви на адресу Росії
Мовою оригіналу
ЛУКАШЕНКО:
– Володя… Я ж, как ты, изгой!
Я ж был твоей опорой, Вова!
ПУТИН (холодно):
– Теперь мне нравится другой.
Ты слышал? Я люблю другого.
ЛУКАШЕНКО:
– Какой другой? Он сукин сын!
Не мы ль твою спасали шкуру
– Я, Федя Кастро, Ким Чен Ын,
Венесуэла и Науру!
Мы вместе были осью зла,
На прочий мир точили жало,
Меж нас измена проползла,
Меж нами кошка пробежала!
Какой-то бес поссорил нас,
Так ты одумайся ж, Володя ж!
Ты хочешь брать за нефть и газ,
Меж нас границу ты проводишь!
Вредишь ты минскому царю,
Но ты меня не объегоришь!
ПУТИН (сострадательно):
– Григорьич! Я же говорю:
Другого я люблю, Григорьич!
Ну да, мы были Осью Зло,
Такие, собственно, не тонут…
Теперь мне крупно повезло.
Меня к себе приблизил Дональд.
Он оценил мой грозный смех,
Мою широкую натуру,
И я теперь плевал на всех
– И на Пхеньян, и на Науру.
ЛУКАШЕНКО:
– Какой неслыханный пример
Международного разврата!
Из-за него ты предал брата.
ЛУКАШЕНКО:
– Там три банкротства за спиной,
А миллиардов только девять!
ПУТИН:
– Он сделку сделает со мной.
А ты… чего ты можешь сделать?
ЛУКАШЕНКО:
– Изменщик! Жалкий фанфарон!
Ты приползешь ко мне, коварный,
Когда тебе изменит он!
ПУТИН (холодно):
– Пришлю конвой гуманитарный.