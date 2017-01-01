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    Думки вголос

    Батька у гніві

    • Дмитро Биков

      Російський поет та прозаїк

    • Сьогодні, 22:04
    • Розсилка
    Олександр Лукашенко
    Олександр Лукашенко

    Олександр Лукашенко зібрав велику прес-конференцію, на якій зробив різкі заяви на адресу Росії

    Мовою оригіналу

    ЛУКАШЕНКО: 
    – Володя… Я ж, как ты, изгой! 
    Я ж был твоей опорой, Вова!

    ПУТИН (холодно): 
    – Теперь мне нравится другой. 
    Ты слышал? Я люблю другого.

    ЛУКАШЕНКО
    – Какой другой? Он сукин сын! 
    Не мы ль твою спасали шкуру 
    – Я, Федя Кастро, Ким Чен Ын, 
    Венесуэла и Науру! 
    Мы вместе были осью зла, 
    На прочий мир точили жало, 
    Меж нас измена проползла, 
    Меж нами кошка пробежала! 
    Какой-то бес поссорил нас, 
    Так ты одумайся ж, Володя ж! 
    Ты хочешь брать за нефть и газ, 
    Меж нас границу ты проводишь! 
    Вредишь ты минскому царю, 
    Но ты меня не объегоришь!

    ПУТИН (сострадательно): 
    – Григорьич! Я же говорю: 
    Другого я люблю, Григорьич! 
    Ну да, мы были Осью Зло, 
    Такие, собственно, не тонут… 
    Теперь мне крупно повезло. 
    Меня к себе приблизил Дональд. 
    Он оценил мой грозный смех, 
    Мою широкую натуру, 
    И я теперь плевал на всех 
    – И на Пхеньян, и на Науру.

    ЛУКАШЕНКО: 
    – Какой неслыханный пример 
    Международного разврата! 
    Из-за него ты предал брата.

    ПУТИН (мечтательно):
    – Григорьич!
    Он миллиардер.

    ЛУКАШЕНКО:

    – Там три банкротства за спиной,

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    А миллиардов только девять!

    ПУТИН: 
    – Он сделку сделает со мной. 
    А ты… чего ты можешь сделать?

    ЛУКАШЕНКО: 
    – Изменщик! Жалкий фанфарон! 
    Ты приползешь ко мне, коварный, 
    Когда тебе изменит он!

    ПУТИН (холодно): 
    – Пришлю конвой гуманитарный.

    Джерело: Эхо Москвы
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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