Лукашенко торкнувся теми олігархів і «проїхався» по Roshen

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Лукашенко розкритикував російське ембарго на українські товари

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив під сумнів закриття фабрики Roshen у Росії. Про це він заявив на прес-конференції.

Лукашенко, відповідаючи на питання про постачання до Білорусі української сільгосп- і тваринницької продукції, торкнувся теми олігархів, зокрема «проїхався» по Roshen.

«Нещодавно шум пройшов, що нібито Roshen Порошенка закрили в якійсь губернії. Так це тільки сьогодні і ще чи закрили? Чого ж ви торпедуєте цих нещасних селян з України. Вони вороги росіянам чи нам, білорусам. Ви їх ось там давіть цих українських олігархів, а чому не давлять? А тому, що діляться. Ось вам і вся проблема ембарго і продуктів харчування», - сказав він.

Раніше стало відомо, що Roshen закриває Липецьку фабрику

Липецька кондитерська фабрика «Рошен» заявила про плановане звільнення 697 осіб. Початок звільнення робітників – 24 квітня, закінчення – 31 липня.