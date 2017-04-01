Ось як чинять з організаторами сумнівних референдумів у самій Росії

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли в 2014 році бойовики організували незаконний референдум щодо відділення Донбасу, Кремль вижчав про священне право громадян висловити свою волю і проклинав «криваву хунту»

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А вот как поступают с организаторами всяких сомнительных референдумов в самой России.

В 2015 году малоизвестная в России сталинистская организация «Армия воли народа» попыталась организовать референдум, с помощью которого хотела принять закон об ответственности власти. Вкратце суть предложенного закона была такой — лидеры организации предлагали предоставить возможность каждому избирателю во время выборов оценить качество своей жизни во время правления предыдущих депутатов и главы государства. В зависимости от результатов голосования президента и депутатов было предложено либо наградить, либо отправить в тюрьму.

Инициаторы референдума создали «Инициативную группы по проведению референдума “За ответственную власть”» и собирались пройти все предусмотренные законами России процедуры, чтобы воплотить в жизнь свою задумку. Идея референдума, как и сама организация, была довольно маргинальной. Вряд ли сталинистам вообще удалось бы его организовать. Но проверять их организаторские способности российские власти не стали. Летом 2015 года организаторы референдума были арестованы по обвинению в экстремизме, и с тех пор так и сидят в СИЗО. Скоро будет уже два года, с тех пор, как сидят.

Все это время у сталинистов и ватников нещадно подгорало. В интернете распространялись различные петиции, призывы и картинки в поддержу арестованных.

Недавно даже Стрелков на своей страничке в ВК возмущался по поводу «беззакония». Тем не менее инициаторов референдума продолжают судить и держать за решеткой.

Когда фанатики и сталинисты требуют проводить референдум в Украине, Кремль становится на их сторону. Когда точно такие же фанатики и сталинисты пытаются сделать тоже самое в России — их жестко ломают и бросают за решетку за экстремизм.

Из таких двойных стандартов целиком и состоит российская политика.

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