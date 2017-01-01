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    Думки вголос

    Російська дипломатія - дворова гопота. Перші враження від наступника Чуркіна

    • Дмитро Гудков

      Депутат Держдуми РФ

    • Сьогодні, 07:55
    • Розсилка
    Володимир Сафронков
    Володимир Сафронков

    За юриспруденцією в список непотрібних речей в Росії потрапила дипломатія

    Мовою оригіналу

    Безусловно, мне стоило заканчивать Дипломатическую академию МИДа, чтобы сегодня увидеть вот это «Хоп, мусорок» в исполнении представителя России в Совете безопасности ООН. Так и запишем: вслед за юриспруденций в список ненужных вещей в России отправилась дипломатия.

    Надеюсь, Сергей Лавров уже видел и смахнул скупую слезу, вспомнив свое робкое, шепотом «Дебилы, б». Победителю-ученику от побежденного учителя.

    Расшифровку для тех, кому лень смотреть, любезно сделали все отечественные СМИ – в их материалах звучит нотка гордости за Россию.

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    «Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявил представителю Великобритании Мэттью Райкрофту: «Не смей оскорблять Россию больше!»
    «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.

    Только вот неповторимую интонацию подворотни передать удается не до конца.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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