Російська дипломатія - дворова гопота. Перші враження від наступника Чуркіна

Дмитро Гудков Депутат Держдуми РФ

Дмитро Гудков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Сафронков

За юриспруденцією в список непотрібних речей в Росії потрапила дипломатія

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Безусловно, мне стоило заканчивать Дипломатическую академию МИДа, чтобы сегодня увидеть вот это «Хоп, мусорок» в исполнении представителя России в Совете безопасности ООН. Так и запишем: вслед за юриспруденций в список ненужных вещей в России отправилась дипломатия.

Надеюсь, Сергей Лавров уже видел и смахнул скупую слезу, вспомнив свое робкое, шепотом «Дебилы, б». Победителю-ученику от побежденного учителя.

Расшифровку для тех, кому лень смотреть, любезно сделали все отечественные СМИ – в их материалах звучит нотка гордости за Россию.

«Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявил представителю Великобритании Мэттью Райкрофту: «Не смей оскорблять Россию больше!»

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.

Только вот неповторимую интонацию подворотни передать удается не до конца.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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