Погрози Росії та Ірану на адресу США – це блеф, - екс-депутат Держдуми

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Ілля Пономарьов

Росія і Іран погрожують збройною відповіддю, якщо США продовжать атаки на авіабази в Сирії

Ілля Пономарьов, колишній депутат Державної Думи РФ в інтерв’ю «Главкому» заявив, погрози Росії та Ірану на адресу США – це блеф.

Раніше повідомлялось, що Росія і Іран погрожують збройною відповіддю, якщо США продовжать подібні атаки на авіабази в Сирії, як це сталося напередодні. Пономарьов вважає, що такі заяви - піар.

«Це піар для внутрішнього вжитку. Скоріше за все, США не продовжуватимуть. Кремль якраз домовлятиметься з Тіллерсоном про подальші правила поведінки (як Росія і США поводитимуться у Сирії). Окрім того, медійно все ж можна по-різному повернути», - заявив екс-депутат Держдуми.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.