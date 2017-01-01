Умом Украину не понять. Про російського комуніста, що втік до Києва

Георгій Кунадзе Російський дипломат

Георгій Кунадзе

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Вороненков

А раптом влада України просто побачила споріднену душу?

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Давно зарекся комментировать ситуацию в Украине. Причем, не только потому что не вполне владею информацией. Есть на то и другая причина. Не менее важная. Мои украинские друзья и читатели как-то нервно реагируют на едва ли не любые попытки постороннего вникнуть в то, что происходит у них дома. Обижаются, просят не учить их жизни. Я и не учу. Но временами возникают вопросы, на которые не могу найти ответа. И пребываю в недоумении. Вот как сейчас, например. Поводов для этого у меня два.

Первый – совершенно опереточная история с бегством в Украину некоего Дениса Вороненкова. Еще вчера этот достойный «герой нашего времени» был депутатом российской Госдумы от КПРФ, исправно голосовал за аннексию Крыма. Приветствовал появление на карте мира нового государства – «Новороссии». А теперь вынырнул в Киеве, обернувшись жертвой и обличителем преступного путинского режима. В его чудесное прозрение я, конечно, не верю. Большинство украинцев, наверное, тоже. А тем, кто не верит, напомню.

Денис Вороненков - (бывший?) сотрудник российских спецслужб, а по совместительству широко известный в узких кругах московских правоохранителей и бандитов «решальщик» и фантастический враль. Засветился чуть ли не во всех криминальных сделках последних лет. Кинул подельников, как говорят, на очень крупную сумму, за что и попал с их подачи под следствие. Исхода которого дожидаться не стал и сделал ноги.

Одним словом, пробы на свежеиспечённом борце с тиранией ставить негде.

Готовность украинских властей предоставить ему убежище в обмен на показания против Януковича и Путина с его камарильей не удивляет. (Что именно он знает, вопрос другой.) Но вот моментальное предоставление Вороненкову украинского гражданства удивляет невероятно. В обычном порядке украинское гражданство получить непросто, требований к соискателям полно, ожидание длится годами. А тут, раз – и пожалуйста. Получите – распишитесь.

Честное слово, не знаю, как объяснить скандальную историю появления этого нового «украинца». Страшно подумать, а вдруг власти Украины просто увидели в Денисе Вороненкове родственную душу, человека одной с ними социальной группы «начальство».

Еще один повод для недоумения – подоплека событий, вынудивших украинские власти пойти на крайние меры, введя чрезвычайное положение в энергетике. В целом всё вроде бы логично: из захваченных сепаратистами районов Донбасса перестал поступать уголь, энергоресурсы пришлось экономить. Но в деталях – непонятно.

За три года войны в Донбассе власти Украины не задумались об альтернативных источниках поставок угля. Война – войной, а бизнес по расписанию?

Дальше еще непонятнее. Сообщают, что поставки угля из Донбасса блокировали не сепаратисты, а какие-то вооруженные украинские «активисты» под руководством двух депутатов Верховной Рады – Семена Семенченко и Владимира Парасюка. Чем думали эти украинские «патриоты», обрекая своих сограждан на холодные неотапливаемые жилища в разгар как никогда суровой зимы, не знаю. Может они и не патриоты вовсе?

Но главный вопрос в другом. Почему, скажите на милость, власти Украины не пресекают самоуправство самодеятельных вооруженных «активистов». Сил не хватает? Или чего-то боятся?

Как утверждал поэт, умом Россию не понять. Я – не поэт, поэтому утверждать ничего не буду. Просто спрошу: а Украину умом понять можно?

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