  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ірина Геращенко
    Думки вголос

    Важкий шлях України до асоціації з ЄС

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка
    <span>Асоціація України з ЄС</span>
    Асоціація України з ЄС

    Нехай нам поки що говорять, що зарано думати про членство, наше право – думати і працювати над цим. Це і є наша стратегічна і об'єднуюча мета

    Ну що ж, маємо хороше підґрунтя для червневого саміту Україна - ЄС, що пройде у Києві. Саме в червні стартує безвіз, вчора ж, фактично, остаточно ратифікована Угода про асоціацію. Крапку поставлено Сенатом Нідерландів. 

    Чесно, я була впевнена, що ми ратифікуємо Угоду в повному обсязі до кінця 2015, та й Нідерланди були країною, яка однією з перших позитивно проголосувала ЗА в парламенті і Сенаті. Аж потім, в квітні 2016 трапився не так антиукраїнський, як антиєвропейський референдум (не обійшлося без російських «братів», впливів, лобістів і грошей), потім - були нідерландські вибори, де проросійські євроскептики грали на антиукраїнських настроях. Тепер - Угода ратифікована!

    Читайте також

    Ми йшли до цього значно довше, аніж планували. Це вартувало нервових клітин і важких переговорів президенту Порошенку (колись він про це розкаже більше, коли вже можна буде відкрити всі деталі переконань і перекувань), міністру Клімкіну, дипломатам, політикам, нашому громадянському суспільству (я так вам дякую, дорогі, особливо тим, хто в Голландії у квітні 2016 боровся за нашу Угоду).

    Важко і довго йшли до неї, з листопада 2013 (це якщо не рахувати попередні кілька років підготовки Угоди, роботи над текстом). Тим цінніше перемога. Євроінтеграція вже стала частиною не зовнішньої , а внутрішньої політики. Курс на ЄС і НАТО незворотній. І нехай нам поки що говорять, що зарано думати про членство, наше право - думати і працювати над цим. Це і є наша стратегічна і об'єднуюча мета.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    безвізовий режим ЄС НАТО Нідерланди Асоціація з ЄС євроінтеграція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ