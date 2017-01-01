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    Думки вголос

    Хто і як багатіє на поставках вугілля з окупованого Донбасу

    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Сьогодні, 12:35
    • Розсилка
    Вугілля
    Вугілля

    Оголошення про блокаду торгівлі з ОРДЛО було 16 грудня. З того часу можна було законтрактувати імпортне вугілля і воно б уже підходило у порти України. Але цього не зроблено. Чому ж так тримаються цих поставок з ОРДЛО?

    Адепти «Роттердам не працює» кажуть: «подивіться, антрацит у Києві за оголошенням коштує 3000-3500 грн. А у тарифи закладено лише за 1800 грн» - і це правда.

    Але з другого боку по оголошеннях в ОРДЛО воно коштує 800 грн. - і це також правда. Антрацит завжди був профіцитною групою на Донбасі.

    Чому ж так? Все просто. Мало того, що ринок взагалі досить монополізований, коли одна компанія видобуває понад 70% вугілля. Так ще й включається момент, що всі поставки відбуваються виключно по дозволах СБУ. Випадкова компанія його не отримає.

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    Таким чином, при вільній торгівлі та конкурентному ринку ціни на контрольованій та неконтрольованій сходилися б до одної точки та відрізнялися б лише на транспортну складову. Але у нашій ситуації всі поставки «під ковпаком», де задача - не допустити низької ціни на контрольованих територіях.

    На цих перепадах цін і величезні заробітки з явним корупційним присмаком. А це 9 млн тон у рік антрациту, і ще 15 млн тон вугілля марки Г, на який теж діє Роттердам+.

    І що цікаво, на газ підняли ціну, щоб перейти до єдиної, бо різні ціни це корупція. У вугіллі все повністю навпаки.

    Схоже лише одне - в обох ситуаціях підняли тарифи, і в обох протилежних ситуаціях знайшли, як пояснити це європейською практикою.

    І найгірше буде, якщо будуть чекати, що ситуація розсосеться, щоб далі все продовжувалось, як було. А поки схоже на те, на жаль.

    Джерело: блог Андрія Геруса
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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