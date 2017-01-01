Вугілля у Роттердамі ще подорожчало. Наслідки для українців
- Сьогодні, 10:51
-
Розсилка
Пафосно анонсоване зниження ціни було фейковим і просто заради піару
У зв'язку з тим, що вугілля у Роттердамі ще подорожчало, а гривня з грудня знизилася (Роттердам+ у доларах), то завтра о 10:00 НКРЕКП розглядатиме питання підвищення ціни вугілля у ціні електроенергії на 17%.
Як написав голова НКРЕКП Дмитро Вовк, планується підвищення оптової ринкової ціни е/е з 1264 гривень до 1365 гривень (+7,2%). Замість раніше затвердженого зниження ціни буде підвищення. Ну те, що це пафосно анонсоване зниження ціни - було фейкове і просто заради піару, було і так зрозуміло, якщо вникнути і зрозуміти, як працює формула Роттердам+.
Ефект від цього нового підвищення біля 10 млрд гривень у рік.
Заплатять спочатку непуботові споживачі (малий, середній, великий бізнес, бюджетні установи та організації), збільшиться перехресне субсидіювання. Для населення скажуть, що їх тариф покриває економічно обґрунтований тариф вже не на 50%, а на 45% - і з часом це ляже і на населення.
Є кілька питань до НКРЕКП по цьому рішенню, планую задати їх завтра на відкритому, публічному та прозорому засіданні НКРЕКП.
Шановні журналісти, приходьте завтра на засідання НКРЕКП о 10:00, вул. Смоленська, 19.
Допоможіть, щоб процес тарифоутворення у нас був дійсно публічний та відкритий!
Джерело: блог Андрія Геруса