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    Думки вголос

    Вугілля у Роттердамі ще подорожчало. Наслідки для українців

    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Сьогодні, 10:51
    • Розсилка
    Вугілля
    Вугілля

    Пафосно анонсоване зниження ціни було фейковим і просто заради піару

    У зв'язку з тим, що вугілля у Роттердамі ще подорожчало, а гривня з грудня знизилася (Роттердам+ у доларах), то завтра о 10:00 НКРЕКП розглядатиме питання підвищення ціни вугілля у ціні електроенергії на 17%.

    Як написав голова НКРЕКП Дмитро Вовк, планується підвищення оптової ринкової ціни е/е з 1264 гривень до 1365 гривень (+7,2%). Замість раніше затвердженого зниження ціни буде підвищення. Ну те, що це пафосно анонсоване зниження ціни - було фейкове і просто заради піару, було і так зрозуміло, якщо вникнути і зрозуміти, як працює формула Роттердам+.

    Ефект від цього нового підвищення біля 10 млрд гривень у рік.

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    Заплатять спочатку непуботові споживачі (малий, середній, великий бізнес, бюджетні установи та організації), збільшиться перехресне субсидіювання. Для населення скажуть, що їх тариф покриває економічно обґрунтований тариф вже не на 50%, а на 45% - і з часом це ляже і на населення.

    Є кілька питань до НКРЕКП по цьому рішенню, планую задати їх завтра на відкритому, публічному та прозорому засіданні НКРЕКП.

    Шановні журналісти, приходьте завтра на засідання НКРЕКП о 10:00, вул. Смоленська, 19.

    Допоможіть, щоб процес тарифоутворення у нас був дійсно публічний та відкритий!

    Джерело: блог Андрія Геруса

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    енергетика НКРЕКП вугілля Дмитро Вовк
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