Гройсман: Україна може купувати вугілля в США, Австралії або Південній Африці

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Володимир Гройсман

Прем'єр заявив про 500 днів для України «без краплини російського газу»

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не виключає того, що Україна буде купувати вугілля у Сполучених Штатів Америки, Австралії чи Південної Африки.

Про це він сказав увечері в ефірі каналу ICTV, повідомляє «Укрінформ».

«Ми зараз будемо його купувати за валюту. Це або Сполучені Штати Америки або Австралія або Південна Африка. Це надзвичайно серйозно» - заявив Гройсман.

Він зазначив, що свого часу уряд Арсенія Яценюка зробив велику роботу, а уряд Гройсмана її продовжив, заради того, щоб перетворити Україну на незалежну від російського газу держава.

«Ми вже понад 500 днів живемо без краплини російського газу. Ми вибрали код на те, щоб здобувати український газ з українських надр, і в цьому році ,я думаю, що ми більше ніж на пів мільярда кубів збільшимо здобування власного газу. Це означає, що на 500 мільйонів ми придбаємо менше за валюту, а це і є наша енергетична незалежність», - підкреслив прем'єр.

Він також вкотре прокоментував ситуацію з «блокадою Донбасу». За його словами, багато хто з тих, хто здійснює блокаду непідконтрольних територій Донбасу, щиро серцем вболівають за Україну, але їхні дії мають зворотний ефект.

До слова, у Гройсмана відзвітували про зростання реального ВВП України минулого року на 2,2%. Інфляція в 2016 році знизилася до 12,4%, що практично відповідає прогнозам Мінфіну.

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