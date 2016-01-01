Екс віце-президент ПАРЄ: Росію потрібно позбавити права голосу, поки вона не поверне Крим

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Екс віце-президент ПАРЄ Горан Ліндблад

Ще у 2008 році я голосував за те, щоб позбавити Росію права голосу, - Горан Ліндблад

Шведський політик, екс віце-президент ПАРЄ Горан Ліндблад стверджує, що немає сенсу обмежувати участь Росії у роботі цієї організації, натомість потрібно позбавити її права голосу, до тих пір поки Крим не буде повернуто Україні. Про це політик повідомив під час інтерв’ю «Главкому».

«ПАРЄ – це організація, спрямована на діалог. Тому зрозуміло, що вони (делегати в організації) мають домовлятися між собою. Ще у 2008 році я голосував за те, щоб позбавити Росію права голосу, коли було скоєно напад на Грузію. На той час це рішення не було прийнято», – зазначає шведський політик.

Нинішній президент ПАРЄ, на його думку, має доволі близькі зв’язки з Росією і проросійські погляди.

«Я бачив, як Леонід Слуцький (голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ. – «Главком») дарував йому величезну картину, розумію, що він має певні дружні взаємини», – повідомив Горан Ліндблад.

Нагадаємо, голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв заявив, що понад 60 делегатів ПАРЄ висловилися проти повного відновлення прав делегації Росії. У декларації сказано, що у 2014-2015 роках, після анексії Криму та воєнної агресії на Донбасі, ПАРЄ призупинила певні повноваження російської делегації та запропонувала чітко визначений перелік вимог, у відповідності до яких рішення про призупинення повноважень російської делегації може бути переглянуто.

Довідка:

Горан Ліндблад – шведський політик. У 1997–2010 роках був членом шведського парламенту, працював у Парламентській асамблеї Ради Європи (2004–2010 рр.), певний час обіймав посаду віце-президента ПАРЄ. Ініціатор резолюції ПАРЄ №1481 «Необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів» (2006). З 2011 року є президентом неурядової організації «Європейська платформа пам’яті та сумління».