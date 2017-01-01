Чому путінським елітам необхідно позбутися Путіна

Олег Кашин Російський журналіст

Олег Кашин

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Сьогодні Путін може відібрати у еліт все. Без нього вони стануть захищеними

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Про оттепель у нас чаще шутят, ну и понятно – это не столько политическая реальность, сколько анекдот и имитация, и никто всерьез не верит в возможность добровольного самоослабления системы, ее отказа от самых одиозных своих черт и трансформации во что-то менее дикое, чем нынешнее ее состояние.

Никто не верит – но расскажите об этом Дадину, Чудновец и Севастиди, троим самым знаменитым заключенным последнего времени, в течение какой-то недели последовательно освобожденным из тюрем. Да, очевидно, это тоже имитация, но освобождение-то реальное, то есть трое реальных людей были сначала в тюрьме, а потом оказались на свободе.

Здесь мы сталкиваемся с уже менее анекдотическим, чем вечное ожидание оттепели, свойством системы – она не раз показывала свою свободу от любых догм и констант, она вполне гибка и всегда готова, если надо, пойти на самые неожиданные шаги, чтобы, уступив в малом, сохранить саму себя. Свое богатство, свою силу, свою способность самовоспроизводиться, оставляя в каждый конкретный момент неизменными все свои базовые свойства.

Сейчас, как мы видим, по какой-то причине (видимых причин, кажется, нет) система снова захотела сделать вид, что она гуманизируется, идет навстречу людям, перестает быть совсем уж людоедской. Трое знаменитых освобожденных – это ведь не все новости последнего времени. Феминисток из Кремля отпустили без протокола, поздравив с праздником 8 марта, радикалов из НОДа критикуют на вполне официальном уровне, на телевидение возвращают фрондерские юмористические передачи медведевских времен, Поклонскую с ее плачущим бюстом выставили посмешищем, а то ли еще будет.

То ли еще будет, но мы все равно не поверим, потому что давно привыкли понимать, что ни на что, кроме имитации, система не способна и что каждая ослабленная гайка через короткое время всегда окажется закручена с новой силой. Мы это понимаем, а система понимает, что мы это понимаем, но она же хитрая, она никогда не повторяется и каждый раз находит способ повести себя так, чтобы, сохранившись в неизменном виде, понравиться даже тем, кто ей не верит.

И если по какой-то причине сейчас она снова столкнулась с необходимостью понравиться, если она готова играть в оттепель, то самое время дать ей подсказку – существует, по крайней мере, одно действие, которое, каким бы имитационным оно ни было, действительно сможет произвести самое сильное впечатление даже на самых радикальных скептиков.

Освобождение заключенных, смягчение законов, публичное одергивание самых одиозных радикалов – это все неубедительно. Если система хочет, чтобы мы поверили или хотя бы сделали вид, что поверили, пускай она сдаст Путина.

Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Не нужно ни переворотов, ни трибуналов, все может быть культурно и вежливо. Через год в России назначены формальные президентские выборы (формальные – потому что всем ясно, что вопрос о власти на них не решается), и у системы есть год, чтобы избежать выдвижения Путина на очередной срок. Не нужно ни громких слов, ни обвинений, ни проклятий – пускай мы вообще ничего не услышим и не узнаем. Просто по какой-то причине он не захочет выдвигаться и тихо потом исчезнет за забором какой-то из своих резиденций.

Мы знаем, что система умеет сдавать своих губернаторов, министров, полковников, генералов, но ставки с каждым годом повышаются, и ей пора бы уже научиться сдавать и первое лицо. Он стареет, он капризен и непредсказуем, он часто своими действиями ставит под угрозу благополучие системы. Пусть они там на разных этажах своих башен подумают, не лучше ли будет дальше идти без него – возможно, это окажется выгоднее для всех. Для силового и чиновничьего сословия, для государственного бизнеса, для медийной и культурной элиты, которая, очевидно, тоже не в большом восторге от того, что ей приходится с каждым днем все активнее воспевать первое лицо. Если они решили сыграть в оттепель, пусть играют, но пусть играют убедительно, а убедительным сейчас может быть только один шаг – отказ от Путина.

Слово «оттепель» сейчас модно употреблять с эпитетом «кириенковская»; принято считать, что Сергей Кириенко для того и призван в Кремль, чтобы обеспечивать контролируемую либерализацию. Вот и пускай обеспечивает, он же методолог, в конце концов, а о методологах можно говорить что угодно, кроме того, что они сентиментальны. Кириенко не сентиментален, и если его сейчас привел в Кремль сам Путин, то это тоже не имеет значения (в конце концов, его же в правительство приводил Немцов, и как это помогло Немцову?). Пусть Кириенко станет тем человеком, который найдет самые убедительные слова, чтобы объяснить Путину, что его время вышло.

Здесь действительно нет ничего фантастического. Они все прекрасно могут обойтись без него, даже те, кто обязан своим богатством и положением персонально ему – наоборот, может быть, именно они должны быть заинтересованы в избавлении от Путина в самую первую очередь, потому что сегодня они все, от Ротенберга до Дюмина, всего лишь его люди, а завтра, без него – уже самостоятельные игроки. Сегодня он может отобрать у них все. Без него они станут защищеннее.

Все помнят, как замена президента в 1999 году молниеносно стабилизировала политическую систему. Оказалось, что значительная часть ее неустойчивости обусловлена персональными особенностями и конфликтами бывшего первого лица. Ушел Ельцин, и сразу оказалось, что и Шаймиев не сепаратист, и Зюганов не оппозиционер, и Березовский не серый кардинал. Все наладилось моментально, и грозивший Ельцину судьбой Чаушеску Боос в изменившейся реальности стал лояльнейшим калининградским губернатором. Отказ от Путина снимет сразу все существующие противоречия. Окажется, что самых непримиримых противников власти ограждала от лояльности ей только путинская личность, и любому другому первому лицу они будут готовы присягнуть не глядя. Отказ от Путина даст России так нужный ей сейчас оперативный простор во внешней политике – все завязанные Путиным узлы окажутся моментально разрубленными, все противоречия обнулятся, атмосфера ненависти прольется теплым дождем.

Это не прогноз и не публичный совет путинским элитам. Можно не сомневаться, что они сами давно об этом думают – все. Сейчас, в столетнюю годовщину революционного февраля, самое время приободрить сомневающихся и сказать им, чтоб не волновались и смело избавлялись от Путина – это будет настоящая оттепель, от которой всем станет лучше.

Джерело: Радіо Свобода

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