Грузини завжди цінували свободу, тому і воюють за Україну

Бачо Корчилава Колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні

Бачо Корчилава

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Грузія поранена, від неї тимчасово відірвані території, вона всю свою історію бореться, але не здається

Мовою оригіналу

Сегодня День Независимости Грузии. Для меня этот день всегда ассоциируется с множеством тех страданий и войн, которые перенесла Грузия ради права быть Свободной. И это, наверное, самое важное - быть Независимыми.

Грузия изранена, от неё временно оторванны территории, она всю свою историю борется, но не сдаётся и больше всего ценит свою Свободу.

У Грузии было много тяжелых моментов в истории, и один из этих тяжелых этапов был в 1992-1993 годах. И это наверное очень символично, что именно тогда больше всего Грузии помогали украинцы. Много ребят-украинцев тогда сложили головы за Свободу Грузии.

Сейчас, когда тяжёлые времена в Украине, здесь воюет много грузин. Некоторые из них тоже навсегда остались там, на полях войны на Донбассе. А так происходит только потому что Украина всегда с уважением относилась к нашей Свободе, и грузины точно так же ценят Свободу и Независимость Украины. Как и свою.

Джерело: блог Бачо Корчилави

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