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    Думки вголос

    Грузини завжди цінували свободу, тому і воюють за Україну

    • Бачо Корчилава

      Колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні

    • Сьогодні, 17:27
    • Розсилка

    Грузія поранена, від неї тимчасово відірвані території, вона всю свою історію бореться, але не здається

    Мовою оригіналу

    Сегодня День Независимости Грузии. Для меня этот день всегда ассоциируется с множеством тех страданий и войн, которые перенесла Грузия ради права быть Свободной. И это, наверное, самое важное - быть Независимыми.

    Грузия изранена, от неё временно оторванны территории, она всю свою историю борется, но не сдаётся и больше всего ценит свою Свободу. 

    У Грузии было много тяжелых моментов в истории, и один из этих тяжелых этапов был в 1992-1993 годах. И это наверное очень символично, что именно тогда больше всего Грузии помогали украинцы. Много ребят-украинцев тогда сложили головы за Свободу Грузии.

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    Сейчас, когда тяжёлые времена в Украине, здесь воюет много грузин. Некоторые из них тоже навсегда остались там, на полях войны на Донбассе. А так происходит только потому что Украина всегда с уважением относилась к нашей Свободе, и грузины точно так же ценят Свободу и Независимость Украины. Как и свою.

    Джерело: блог Бачо Корчилави

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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