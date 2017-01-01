Складне завдання для Іванішвілі. Настав час, коли треба стати владою
- Сьогодні, 07:11
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Тепер подивимося як «Грузинська Мрія» буде реагувати на події в Батумі.
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Ущерб говорят большой, и если они не будут жёстко реагировать, то сами себя загонят в угол. Так что теперь рассказывать о тирании предшественников они точно не смогут.
А если не реагировать жёстко, то ситуацию можно ещё больше усугубить. Да и полицейских доведших ситуацию до точки кипения тоже прийдется наказать.
Сложная задача стоит теперь перед командой Иванишвили, пришёл период когда по настоящему надо стать властью.
Подробиці розвитку подій у Батумі читайте у матеріалі: «Протести у Батумі: погроми, сльозогінний газ та десятки постраждалих»
Джерело: блог Бачо Корчилави