Складне завдання для Іванішвілі. Настав час, коли треба стати владою

Бачо Корчилава Колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні

Бачо Корчилава

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер подивимося як «Грузинська Мрія» буде реагувати на події в Батумі.

Мовою оригіналу

Ущерб говорят большой, и если они не будут жёстко реагировать, то сами себя загонят в угол. Так что теперь рассказывать о тирании предшественников они точно не смогут.

А если не реагировать жёстко, то ситуацию можно ещё больше усугубить. Да и полицейских доведших ситуацию до точки кипения тоже прийдется наказать.

Сложная задача стоит теперь перед командой Иванишвили, пришёл период когда по настоящему надо стать властью.

Подробиці розвитку подій у Батумі читайте у матеріалі: «Протести у Батумі: погроми, сльозогінний газ та десятки постраждалих»

Джерело: блог Бачо Корчилави

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