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    Думки вголос

    Складне завдання для Іванішвілі. Настав час, коли треба стати владою

    • Бачо Корчилава

      Колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні

    • Сьогодні, 07:11
    • Розсилка

    Тепер подивимося як «Грузинська Мрія» буде реагувати на події в Батумі.

    Мовою оригіналу

    Ущерб говорят большой, и если они не будут жёстко реагировать, то сами себя загонят в угол. Так что теперь рассказывать о тирании предшественников они точно не смогут.

    А если не реагировать жёстко, то ситуацию можно ещё больше усугубить. Да и полицейских доведших ситуацию до точки кипения тоже прийдется наказать.

    Сложная задача стоит теперь перед командой Иванишвили, пришёл период когда по настоящему надо стать властью.

    Подробиці розвитку подій у Батумі читайте у матеріалі: «Протести у Батумі: погроми, сльозогінний газ та десятки постраждалих»

    Джерело: блог Бачо Корчилави

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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