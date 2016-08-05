Його «хотів убити» особисто Путін. Трохи роздумів про «замах на Геращенка»

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Геращенко міг стати жертвою замаху?

«Партія війни» знову вирішила для піару оживити свій план «Шатун»

З чим це пов'язано?

1) «Партія війни» побачила з останніх заяв і дій Порошенка (висловлювання на зустрічі з Байденом і в Давосі, з акриття липецької фабрики ), що президент перед виборами вирішив зайняти їхню нішу головних борців із Путіним. А значить - очікується справжня війна за один електорат.

Замах на Геращенка - правда чи фейк?

2) Не секрет, що «партія війни» готується до ребрендингу мертвого Народного фронту (або створення замість нього нового партійного проекту). Весь піар проекту базуватиметься на антиросійській риториці. Отже, необхідно мати статус особисто постраждалих від Путіна. Геращенко стане одним з ключових спікерів політсили, якого «хотів убити» особисто Путін.

3) «Партія війни» знову вирішила для піару оживити свій план «Шатун». І розповідати, що замах на Геращенка - це один з елементів цього плану. І все інше там - теж правда. А, як ми пам'ятаємо, в «Шатуні» будь-які протести і критика влади є якоюсь «рукою Кремля».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»