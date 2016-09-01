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    Думки вголос

    Чому пішов Гіві? Донбас робить кроки назустріч Києву

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 10:01
    • Розсилка
    Рінат Ахметов та Петро Порошенко
    Рінат Ахметов та Петро Порошенко

    На Ахметова тиснуть: він має вплинути на Порошенка

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    «ДНР/ЛНР» (с санкции Кремля) начали активную подготовку к новой большой встрече в Нормандском формате, анонсированной на ближайшие недели.

    1) Западу показывается, что никаких одиозных боевиков на местных выборах не будет, поэтому можно их спокойно проводить (ликвидация «Гиви»). А также - принимать закон об амнистии. Это одни из пунктов «минских» статей.

    Тем самым, у Украины выбивается аргумент о том, что мы никогда не амнистирует откровенных убийц и не допустим придание им легального статуса депутатов даже местных советов.

    2) Для большей сговорчивости украинской власти на встрече, «ДНР/ЛНР» сделали заявления о том, что шахты и металлургические заводы должны зарегистрироваться у сепаратистов и платить там налоги. В противном случае – на предприятиях будет введена временная администрация. Проще говоря, собственники потеряют над ними контроль.

    Цель - заставить главного собственника бизнеса Ахметова надавить на Порошенко, так сказать, попросить «разморозить» Минский процесс.

    Кроме того, мы понимаем, что временная администрация вполне может устроить «угольную» блокаду Киева. А это приведет к веерным отключениям электричества по всей Украине. Что ударит по имиджу власти.

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    3) Если украинские предприятия таки зарегистрируются в «ДНР/ЛНР», то это первый шаг для восстановления экономических связей между Киевом и Донбассом. Прорыв экономической блокады. Что, кстати, также записано в «минских» договоренностях.

    Поскольку сейчас собственники бизнеса официально не заводят полученные деньги в ДНР/ЛНР. Если же придется платить там налоги - то станут возможны денежные переводы из Киева в банки непризнанных республик. Следовательно, дальше туда начнут и переводить зарплаты шахтерам и металлургам, которым приходится или ездить за деньгами на территорию официальной Украины, или пользоваться местной обналичкой. Потом можно и перечислять пенсии.

    А теперь посмотрим на реакцию Порошенко и на то, насколько Киев реально готов к переговорам. Если нет – тогда надо так об этом официально и сказать. Мол, нас не устраивает «Минск-2» - давайте его пересматривать.

    В принципе - первый ответ мы уже увидели. Киевский суд оперативно выдал решение о заочном аресте главного сепаратиста «ДНР» Захарченко...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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