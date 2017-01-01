Апеляційний суд дозволив затримати Захарченка

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Олександр Захарченко

Головного бойовика «ДНР» підозрюють в участі у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка»

Апеляційний суд Києва 8 лютого дав дозвіл на затримання проросійського терориста, «голови ради міністрів» самопроголошеної «ДНР» Олександра Захарченка.

Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва.

«За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: ...надати дозвіл на затримання з метою приводу Захарченка О.В. для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в рамках проведення досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України за підозрою Захарченка О.В. в участі у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», - зазначається у повідомленні.

Таке рішення Апеляційний суд прийняв за скаргою Генпрокуратури на рішення Шевченківського суду Києва від 14 грудня 2016 року, коли судді у затриманні Захарченка відмовили.

Апеляційний суд Києва задовольнив подану скаргу прокурора ГПУ і скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 грудня 2016 року. Суд також постановив нову ухвалу, якою клопотання прокурора ГПУ про затримання Захарченка задовольнив і визначив строк дії ухвали - 6 місяців з дня винесення.

Захарченка мають затримати з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Його підозрюють в участі у діяльності терористичної організації «ДНР».