Справа Мартиненка. Сьогодні Порошенко показав Вашингтону, що тут господар він
- Сьогодні, 17:22
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Розсилка
Президент загасив ґвалт «Народного фронту»
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Соломенский суд Киева отпустил Мартыненко на поруки. Все мы знаем, как наши суды работают по звонку с Банковой
Таким образом, мы видим несколько сигналов от Порошенко
1) Порошенко не позволит Вашингтону его шантажировать с помощью НАБУ внутри страны. Украина - это вотчина Порошенко и он тут «царь и Бог» для всех. Включая и Мартыненко
2) Порошенко показал Вашингтону, что он не позволит развалить коалицию и дать повод для досрочных выборов в Раду.
3) Порошенко успокоил истерику «Народного фронта», который в испуге собирался бежать из коалиции
Но в Вашингтоне разве что посмеются от подобных действий Порошенко. Учитывая, что грозный «хозяин Украины» полностью зависит от траншей МВФ. Да и вообще от доброй воли американцев, которые позволяют до сих пор находится при власти.
С другой стороны, Порошенко уже откровенно начал раздражать Вашингтон. Как мелкими пакостями в стиле дать команду выпустить Насирова и Мартыненко. Так и более откровенными провокациями, связанными с саботажем оговоренного Тиллерсоном-Путиным прогресса по «Минску» на планируемой встрече в «нормандском формате».
У чому звинувачують одіозного депутата читайте тут: Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання
Нагадаємо, Взяти на поруки Мартиненка просять 15 нардепів і деякі міністри
Джерело: блог Дмитра Корнійчука