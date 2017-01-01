Справа Мартиненка. Сьогодні Порошенко показав Вашингтону, що тут господар він

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Мартиненко в Солом'янському суді

Президент загасив ґвалт «Народного фронту»

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Соломенский суд Киева отпустил Мартыненко на поруки. Все мы знаем, как наши суды работают по звонку с Банковой

Таким образом, мы видим несколько сигналов от Порошенко

1) Порошенко не позволит Вашингтону его шантажировать с помощью НАБУ внутри страны. Украина - это вотчина Порошенко и он тут «царь и Бог» для всех. Включая и Мартыненко

2) Порошенко показал Вашингтону, что он не позволит развалить коалицию и дать повод для досрочных выборов в Раду.

3) Порошенко успокоил истерику «Народного фронта», который в испуге собирался бежать из коалиции

Но в Вашингтоне разве что посмеются от подобных действий Порошенко. Учитывая, что грозный «хозяин Украины» полностью зависит от траншей МВФ. Да и вообще от доброй воли американцев, которые позволяют до сих пор находится при власти.

С другой стороны, Порошенко уже откровенно начал раздражать Вашингтон. Как мелкими пакостями в стиле дать команду выпустить Насирова и Мартыненко. Так и более откровенными провокациями, связанными с саботажем оговоренного Тиллерсоном-Путиным прогресса по «Минску» на планируемой встрече в «нормандском формате».

У чому звинувачують одіозного депутата читайте тут: Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання

Нагадаємо, Взяти на поруки Мартиненка просять 15 нардепів і деякі міністри

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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