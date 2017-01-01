Взяти на поруки Мартиненка просять 15 нардепів і 4 міністри

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Суд продовжив розгляд справи про обрання запобіжного заходу для Мартиненка

До Солом’янського районного суду Києва написали заяви про взяття на поруки колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка 15 народних депутатів та 4 чинних міністри.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Адвокати представили 15 заяв народних депутатів і 4 заяви міністрів, які заявляють про готовність взяти на поруки Мартиненка.

«Ми вважаємо, якщо суд дійде до висновку, що не можна обійтися у цій справі без запобіжного заходу, то у нас є звернення до вас 15 народних депутатів, вони присутні тут, які беруть на себе особисте зобов’язання і поручаються за Миколу Володимировича», — сказав адвокат.

Тепер усі депутати виступають по черзі та пояснюють, чому вони готові взяти його на поруки.

Раніше захист заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи заявив відвід слідчому судді Солом’янського районного суду Києва Олександру Бобровнику.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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