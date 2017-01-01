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    Думки вголос

    Кияни, не поспішайте платити за тепло Київенерго

    • Олексій Кучеренко

      Екс-міністр ЖКГ

    • Сьогодні, 12:21
    • Розсилка
    Київенерго
    Київенерго

    Декілька тисяч киян під стінами КМДА або Київенерго в потрібний момент тут же протверезять будь-якого чиновника або власника Київенерго

    Мовою оригіналу

    Я в прямом эфире реально предложил Киевлянам не спешить платить. Само небо нам дало, наконец, шанс попробовать восстановить статус-кво в отношениях с Киевэнерго.

    По крайней мере, в том случае, если вы не уверены в правомочности начисления.

    Если говорить цинично - те подставились и выставили счета с нарушением и законов и 630-й Постановы КМУ. Счета выставлены за 39 дней, что есть грубейшее нарушение.

    Есть абсолютно законные и моральные основания потребовать тотальной проверки - кто кому и за что платит?! Есть шанс потребовать снимать показания только вместе с вами. Есть шанс заставить их сделать полный аудит тарифа.

    В конце концов, есть абсолютно законная возможность получить рассрочку, выиграть на курсе, растянуть и реструктуризировать платежи и тд. Пени и штрафы - незаконны, взыскание на имущество можно лишь при сумме 60 тыс грн.

    Гройсман обещал рассрочку и обманул. Короче, причин - валом.

    Да и Кличко пора опустить на землю и включить в решение наших проблем.

    А вот ниже пример двух платежек за декабрь 2015 и 2016, различающихся в 2.5 раза по потреблённым Ггкал.

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    Хозяева пока не знают, что делать. Заявление пока не пишет, боится. А как же Вы за свои права собираетесь бороться, Киевляне?!)

    Тем не менее, у детей-школьников спросите, как такое может быть?! Они посмеются, думаю.

    Как это сделать практически?!

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    Напишите для начала письменное заявление с просьбой дать вам полную расшифровку периода, показаний системы учёта, подтвержденных актом. Можете добавить заявление с просьбой не давать вам услугу без возможности регулирования её потребления.

    Пусть четко покажут полный метраж помещений, на который делится поставка тепла, например. 

    Уверяю вас - пару тысяч Киевлян под стенами КМДА или Киевэнерго в нужный момент тут же отрезвят любого чиновника или собственника Киевэнерго.

    Джерело: блог Олексія Кучеренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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