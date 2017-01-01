Кияни, не поспішайте платити за тепло Київенерго

Олексій Кучеренко Екс-міністр ЖКГ

Олексій Кучеренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київенерго

Декілька тисяч киян під стінами КМДА або Київенерго в потрібний момент тут же протверезять будь-якого чиновника або власника Київенерго

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Я в прямом эфире реально предложил Киевлянам не спешить платить. Само небо нам дало, наконец, шанс попробовать восстановить статус-кво в отношениях с Киевэнерго.

По крайней мере, в том случае, если вы не уверены в правомочности начисления.



Если говорить цинично - те подставились и выставили счета с нарушением и законов и 630-й Постановы КМУ. Счета выставлены за 39 дней, что есть грубейшее нарушение.



Есть абсолютно законные и моральные основания потребовать тотальной проверки - кто кому и за что платит?! Есть шанс потребовать снимать показания только вместе с вами. Есть шанс заставить их сделать полный аудит тарифа.

В конце концов, есть абсолютно законная возможность получить рассрочку, выиграть на курсе, растянуть и реструктуризировать платежи и тд. Пени и штрафы - незаконны, взыскание на имущество можно лишь при сумме 60 тыс грн.

Гройсман обещал рассрочку и обманул. Короче, причин - валом.

Да и Кличко пора опустить на землю и включить в решение наших проблем.



А вот ниже пример двух платежек за декабрь 2015 и 2016, различающихся в 2.5 раза по потреблённым Ггкал.

Хозяева пока не знают, что делать. Заявление пока не пишет, боится. А как же Вы за свои права собираетесь бороться, Киевляне?!)



Тем не менее, у детей-школьников спросите, как такое может быть?! Они посмеются, думаю.



Как это сделать практически?!

Напишите для начала письменное заявление с просьбой дать вам полную расшифровку периода, показаний системы учёта, подтвержденных актом. Можете добавить заявление с просьбой не давать вам услугу без возможности регулирования её потребления.

Пусть четко покажут полный метраж помещений, на который делится поставка тепла, например.



Уверяю вас - пару тысяч Киевлян под стенами КМДА или Киевэнерго в нужный момент тут же отрезвят любого чиновника или собственника Киевэнерго.

Джерело: блог Олексія Кучеренка

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