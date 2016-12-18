Київська влада вирішила розпрощатися з «Київенерго»

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ПАТ «Київенерго»

Дія контракту з «Київенерго» завершується у листопаді 2017 року

Контракт із ПАТ «Київенерго», дія якого завершується у листопаді 2017 року, не буде продовжено. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

«Ще раз наголосимо, що місто не має наміру продовжувати контракт із ПАТ «Київенерго» стосовно управління тепловими активами. Угода на управління і основними тепломережами, і ТЕЦ завершується у листопаді. Ще минулого року було сказано, що така угода не враховує потреби киян», – зауважив він.

Також Бондаренко зазначив, що рішення стосовно подальшого управління буде прийнято до листопада.

«Станом на кінець минулого року ми розпочали підготовку нових умов угоди про управління. Ми можемо піти двома шляхами: або це буде умова концесії, або це буде умова прямого управління містом. У будь-якому разі до листопада буде вирішено або це буде концесія, або це буде пряме міське управління через відповідне комунальне підприємство. Говорити зараз, буде це «Київтепложитлоенерго» чи інше комунальне підприємство, поки що зарано», – додав він.

Як повідомляв «Главком», деяким киянам за 1,5 місяця нарахували близько 8 тис. гривень за опалення однокімнатної квартири.

Міністр соцполітики пояснив, чому кияни отримали «космічні» платіжки.

Джерело: УНН