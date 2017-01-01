НАТО і пострадянські сепаратисти

Олег Панфілов Засновник московського Центру екстремальної журналістики

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майбутнє створених Росією «незалежних держав» багато в чому залежить і від політики НАТО щодо тих держав, які постраждали від проросійських сепаратистів

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Один из российских пропагандистских сайтов в конце мая опубликовал сообщение под сенсационным заголовком – «МИД Абхазии обвинил ПА НАТО в непрофессионализме». Можно себе представить, как оторопели чиновники в Брюсселе от такой наглости марионеток из оккупированной российскими войсками Абхазии. Но слов из песни не выкинешь – в Абхазии, как и в «Южной Осетии», а также в Приднестровье и Карабахе, в аннексированном Крыму и частично оккупированном Донбассе начали осознавать новую ситуацию, когда НАТО уже не просто близко, оно совсем рядом.

Поводом для абхазской истерики стало проведение 26-29 мая в Тбилиси Парламентской ассамблеи НАТО, на которой была принята Декларация «О поддержке евроатлантической интеграции Грузии». Сам документ в Абхазии назвали «ни к чему не обязывающим пропагандистским документом». «Очевидно, что содержащийся в проекте декларации ПА НАТО набор пропагандистских штампов, которыми традиционно оперируют власти Грузии и их западные партнеры, не отличается никакой новизной и лишь повторяет то, что уже не раз тиражировалось Тбилиси и различными международными структурами», – заявили в «МИД Абхазии».

Что вызвало такое поведение содержащихся на российском бюджете обитателей оккупированного региона Грузии? В Декларации говорится о самой оккупации, о нарушениях прав человека в оккупированных регионах, содержится обращение к России «отменить признание оккупированных регионов Грузии как независимых государств и вывести свои вооруженные силы с этих территорий», а также «содействовать доступу международных наблюдателей по правам человека в регионы Абхазии и Южной Осетии». Из Сухуми с негодованием заявили, «что Грузинской ССР уже давно не существует, что Республика Абхазия c 1993 года является независимым, а с 2008 года и признанным государством, которое испытывает постоянное давление со стороны Грузии, осуществляющей полномасштабную международную изоляцию республики и дискриминацию ее граждан».

Казалось бы, что так могло встревожить абхазских чиновников, находящихся на содержании Москвы уже 25 лет? Получая российские зарплаты, могли бы и промолчать. Но чем чаще контакты официального Тбилиси с НАТО, тем больше несется из Сухуми истеричных заявлений. Вряд ли стоит сомневаться, что они по большей части инициированы Кремлем. Во-первых, чтобы подчеркнуть самостоятельность решений марионеточных властей Абхазии. Во-вторых, лишний раз напомнить Грузии, что Абхазия «раз и навсегда» решила вопрос о своей «независимости». Но если «раз и навсегда», то почему истерика?

НАТО много раз делала заявления относительно четырех сепаратистских территорий, которые были созданы в начале 1990-х годов с помощью Москвы и российской армии, выступавших «миротворцами», но на деле бывших активными участниками войн. НАТО, как бы не хотели не понимать в Москве и как бы не настраивала пропаганда население постсоветских стран, – прежде всего политическая организация, а потом – военная. За последнее время НАТО несколько раз предлагала властям России отказаться от признания независимости Абхазии и «Южной Осетии», но получала в ответ ехидные заявления, как из Сухуми, так и Цхинвали. Более того, в «Южной Осетии» все чаще говорят о том, что «страна» готова присоединиться к России. Однако похоже, что Кремль сам опасается этого, оттягивая свое согласие, поскольку в ответ может получить дополнительные санкции.

Еще до Парламентской ассамблеи НАТО в начале мая Палата представителей американского Конгресса поддержала проект бюджета на 2017 год, в котором отдельным пунктом оговаривается это условие – США отныне не будут оказывать никакой помощи государствам, признавшим независимость Абхазии и Южной Осетии. В проекте федерального бюджета США на текущий год и отдельного бюджета финансирования спецслужб, одобренных Палатой представителей американского Конгресса, говорится, что «американским государственным ведомствам на законодательном уровне запретят оказывать любую поддержку странам, последовавшим примеру России в отношении грузинских территорий».

Почти одновременно двухпартийная группа из 30 членов Палаты представителей Конгресса США направила письмо президенту Дональду Трампу в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Грузией и США. Конгрессмены призвали усилить «стратегические отношения», попросили Дональда Трампа «продолжить историческую поддержку со стороны США стремлений Грузии интегрироваться в НАТО» и начать переговоры по Соглашению о свободной торговле между Грузией и США. Это, по мнению конгрессменов, «будет делом, благоприятным для США, Грузии и всего региона Кавказа и Центральной Азии». Новый федеральный бюджет США на текущий финансовый год, в тексте которого прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии, президент Трамп подписал 6 мая.

Долгое время в противостоянии Тбилиси и России основным контраргументом против сближения Грузии с НАТО была «неполноценная территория». Российская пропаганда активно распространяла доводы о том, что НАТО никогда не будет принимать в члены страну, часть которой оккупирована, забывая при этом Германию, которая вступила в НАТО, будучи разделенной, еще в 1955 году. До последнего времени удерживание двух грузинских регионов под своим контролем для Москвы была Idée fixe – там считали, что пока есть сепаратистские регионы, то НАТО не будет даже обсуждать принятие Грузии в свои ряды. Оказалось, совсем не так, хотя российские политики до последнего стоят на своем – как Алексей Пушков, который даже после Декларации ПА НАТО заявил, что «у НАТО нет политической готовности принять Грузию в свои ряды». Такую точку зрения политик высказал в своем Twitter, комментируя слова грузинского премьер-министра Георгия Квирикашвили о том, что «у страны есть все инструменты для подготовки к вступлению в альянс».

Абхазия и «Южная Осетия» – не единственные сепаратисты, которых Кремль удерживает в своих «объятиях». На западе постсоветского пространства такой территорией является Приднестровье, в котором ситуация была полностью контролируемой со стороны Кремля до недавнего времени. На территории Приднестровья находится российская военная группировка, включающая в себя два отдельных мотострелковых батальона (82-й Сегедский Краснознаменный отдельный мотострелковый батальон и 113-й отдельный гвардейский мотострелковый Нижнеднестровский орденов Кутузова и Александра Невского батальон), дислоцирующихся в Тирасполе, и ряд других частей и подразделений. Контингент насчитывает порядка 2-2,5 тыс. человек боевого состава (плюс несколько сотен в обеспечении) и от 130 до 170 единиц легкой бронетехники (в основном старых типов).

Такая мощная группировка, по мнению Кремля, должна была остановить продвижение НАТО на восток и предотвратить интеграцию Молдовы в североатлантический блок. Долгое время этой ситуации способствовала позиция всех украинских президентов, опасавшихся противостоять России, или даже помогать ей в укреплении позиции Приднестровья. Теперь у Кремля есть надежный партнер в лице недавно избранного президента Молдовы Игоря Додона, который недавно заявил, что «НАТО с православием не вяжется», перечеркнув членство других православных стран – Греции, Болгарии, Румынии, а теперь и Черногории.

В Молдове президент, хотя и является главой государства, но его функции серьезно урезаны, поэтому в начале мая Конституционный суд постановил: российские солдаты находятся на территории страны, включая Приднестровье, незаконно. Суд признал также территорию Приднестровья оккупированной, а Россию – оккупантом, прокомментировав решение таким образом: «Под оккупацией остались еще 11% территорий Республики Молдова. Факт, что РФ не вывела свои войска с востока страны, а, наоборот, консолидировала свое военное присутствие в Приднестровье. Это является нарушением Конституции относительно независимости, суверенности, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Молдовы, а также международного права».

Президент Молдовы тут же обвинил судей в том, что они являются гражданами Румынии. Но вряд ли Конституционный суд изменит свое решение, а Игорю Додону придется объяснять ситуацию российскому вождю, который очень надеется на возвращение Молдовы под кремлевское крыло. Пока Кремлю удается держать под контролем четвертый сепаратистский регион – Карабах, препятствуя, как кажется Москве, Азербайджану в интеграции с НАТО. В карабахском пасьянсе участвует кроме Армении, Азербайджана и России четвертая страна – Турция, которая помогает Баку в совершенствовании национальной армии и обучении офицеров, а также покровительствует как страна-член НАТО. Тандему Азербайджан-Турция противостоит связка Армения-Россия, которая и контролирует территорию Карабаха.

В случае с Карабахом ситуация кажется сложнее, но паре Россия-Армения мешает ограниченность действий, поскольку Армения является анклавом, зажатым Грузией и Азербайджаном, куда затруднена транспортировка дополнительных войск, помимо российской базы в Гюмри. И если Баку активно сотрудничает с НАТО и участвует в военных учениях, то Ереван вынужден постоянно озираться на Москву, чтобы не быть наказанным за вольность действий.

Разрешение ситуации с сепаратистскими регионами во многом зависит от позиции России. Но если раньше, когда на Кремль лился дождь нефтедолларов, Россию раздражали даже намеки на разрешение конфликтных ситуаций, то после введения санкций и катастрофического ухудшения российской экономики, у НАТО появляется возможность говорить с Путиным на другом языке. В Приднестровье, Абхазии и «Южной Осетии» население открыто говорит о своем бедственном положении, Карабах еще держится отчасти за счет армянской диаспоры и патриотических призывов «держаться до конца». Но этот конец будет концом России, ее имперской политики, длительного противостояния с НАТО, которое она наконец проигрывает.

Будущее созданных Россией «независимых государств» во многом зависит и от политики НАТО по отношению к тем государствам, которые пострадали от пророссийских сепаратистов.

Джерело: Крим.Реалії

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