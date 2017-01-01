Путін: США втручаються у вибори по всьому світі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Президент РФ підкреслив, що звинувачення на адресу США «не звучить як виправдання» Росії

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу NBC заявив, що США втручаються в чужі політичні процеси в усьому світі.

«Я нікого не хочу образити, але Сполучені Штати всюди, в усьому світі активно втручаються в виборчі кампанії інших країн», - сказав він.

За словами Путіна, «куди пальцем на карту світу не тицьнеш, всюди вам будуть скаржитися на те, що американські офіційні особи втручаються в їхні внутрішні політичні процеси».

«Тому якщо хтось, я не кажу, що це ми - ми не втручалися, - але якщо хтось якимось чином впливає або намагається впливати, або якось бере участь у цих процесах, то вже тоді Сполученим Штатам немає на що ображатися. Хто це нам говорить, хто це ображається на нас за те, що ми втручаємося? Ви самі постійно втручаєтеся», - цитує Путіна «Кореспондент».

При цьому президент РФ підкреслив, що «це звучить не як виправдання, це звучить як констатація факту».

«Кожна дія має відповідну протидію. Але, повторюю, нам це і не потрібно робити, тому що я ж вам казав не випадково, і вам, і іншим представникам засобів масової інформації, нещодавно у Франції був і говорив те саме: президенти приходять і йдуть, навіть партії змінюються при владі, а основна політична лінія не змінюється. Тому за великим рахунком нам все одно, хто буде на чолі Сполучених Штатів, ми приблизно знаємо, що буде відбуватися. І в зв'язку з цим нам, навіть якби було бажання, жодного сенсу немає втручатися», - сказав Путін.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що хакери, які втрутилися у вибори в США в 2016 році, могли бути звідки завгодно. Також він фактично зізнався в крадіжці секретів американських спецслужб.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.