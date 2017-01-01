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    Думки вголос

    90 років «Динамо»: життя лише розпочинається!

    • Олександр Ушаков

      Скаут агентства «Special1Agency», спортивний журналіст

    • Сьогодні, 14:48
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    Валерій Лобановський
    Валерій Лобановський

    Сьогодні виповнюється 90 років з дня заснування київського «Динамо». Однак, саме цей день є також і найбільш неоднозначним у році. 15 років тому помер Валерій Лобановський …

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    Можно долго говорит, спорить, утверждать, аргументировать, что такое футбол для каждого из нас и какую роль он играет в жизни. Для кого-то это хобби, отдушина, работа, а у кого-то самое ненавистное занятие в мире, которое кроме раздражения ничего не вызывает. Для всех он индивидуален и свой. Как и любимая команда. А если твоей команде исполняется 90 лет, ты начинаешь вспоминать, что же произошло за эти года и за то время, которое ты ее поддерживаешь и живешь.

    За прошедшие года моя команда выиграла не мало титулов, различных соревнований – официальных и нет. Она стала Народной. Не как «Спартак», который поддерживали вожди несуществующего государства – хотя, болельщик №1 у «Динамо» – Щербицкий, а командой, у которой поддержка даже в самые трудные времена больше, чем у ближайшего конкурента. Вопрос в другом – где люди на стадионе. Но это больше к менеджменту, который, к сожалению, больше мертв, чем жив.

    За время существования было много игроков, которые вписали свое имя в историю «Динамо» золотыми буквами, много тренеров. Но лишь одного помнить будут всегда и все – Валерий Лобановский. Лидер атакующего звена киевлян времен Первого чемпионства, исполнитель знаменитого «сухого» листа, их связка с Базилевичем считалась одной из лучших в те года в чемпионате СССР. Вначале они были такими на поле, а потом стали на тренерской скамье.

    В 1975 году, в ноябре месяце, на родном Республиканском (нынче – Олимпийский). И если Олег Петрович вскоре покинул родной клуб, то Лобановский стал Легендой, которая навсегда, даже после смерти, осталась с «Динамо». А как иначе объяснить дату его смерти? На 75-летие киевского «Динамо» умирает главный тренер клуба, который сделал себе имя именно здесь, поднял клуб до невиданных высот .

    Мистика? Совпадение? Не думаю. Просто так было угодно свыше. Ничего не происходит просто так, никогда и нигде.

    Пару лет назад было предложение перенести празднование Дня Рождения клуба на день вперед/назад. Оно так и не нашло откликов, ведь именно 13 мая 1927 года был зарегистрирован статут Киевского пролетарского спортивного общества «Динамо». Историю переписать можно, ее даже можно выдумать – как делает одно соседнее государство – но не в этом случае.

    Как итог, никто ничего не менял, и 13 мая осталось самым неоднозначным днем в году. Навсегда. День рождение, который дарит надежду на будущие великие свершения, и день траура/памяти.

    Но в любом случае, в 90 все только начинается, и я верю, или хочу в это верить,что увижу европейский футбольный трофей в Киеве. Не просто как выставочный экспонат, а в руках футболистов с буквой «Д» на груди, и праздничный фейерверк в честь этого. И тогда все капли пота, все нервы, все переживания многих поколений будут оправданы.

    Это будущее, красивое. А пока есть реальность и тот факт, что до успехов, к которым приводил Мое «Динамо» Валерий Васильевич – далеко… И от этого грустно.

    Мы помним!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    футбол спорт «Динамо»
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