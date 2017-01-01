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    Думки вголос

    Світле майбутнє українського футболу: реальність чи утопія?

    • Олександр Ушаков

      Скаут агентства «Special1Agency», спортивний журналіст

    • Сьогодні, 10:18
    • Розсилка
    Українська Прем&rsquo;єр-Ліга
    Фото: unian.net
    Українська Прем’єр-Ліга

    Взимку 2016 року Українська Прем’єр-Ліга ухвалила новий формат проведення чемпіонату Україну – 12 команд, які після двох кіл діляться на дві підгрупи згідно турнірного становища. Як продемонстрував час – це було хибне рішення

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    И действительно, то, что начиналось как полное переформатирование чемпионата, оживление зрительского и спонсорского интереса – стало фатальной ошибкой. Исправить ее можно, но какими силами? Да и не факт, что данное руководство УПЛ сможет это сделать. Почему?

    Хотя бы потому, что зрители не пришли на стадион. Показатели явно хуже, чем в прошлом сезоне, отток продолжается, а причин для посещения стадионов у новых болельщиков – нет. Это грустная реальность. Но еще тоскливей становиться от того, что те, кто раньше посещал стадион – я не говорю, что, не пропуская ни одного матча, но часто – тоже не спешат на арены страны по выходным.

    Наш чемпионат – НЕИНТЕРЕСЕН!

    Как сделать его успешным и привлекательным? Поменять саму концепцию и мышление руководства, как Лиги, так и собственников клубов. 12 команд – переходной вариант формата, это признают все. Но его можно и нужно было сделать актуальным, зрелищным и интересным.

    После одного из совещаний рабочей группы по обсуждению нового формата, зимой прошлого года, убрали две, на мой взгляд, самые интересные формулировки: деление очков напополам после первой части чемпионата и плей-офф 10 место УПЛ с 3 командой 1 Лиги.

    Да, если плей-офф уже ввели со следующего сезона, то именно деление очков – это самое настоящее испытание для команд. Ведь согласитесь, что куда интересней, напряжений была бы игра, если бы между клубами – особенно первой шестерки – была бы разница, которая позволила бы командам возродить интригу. Как минимум, это будоражило бы, дало бы определенный импульс. Но…

    Да и с нижней шестеркой все тоже было бы интересно. Команда, которая вроде бы уже и зацепилась за 7 место мертвой хваткой, вдруг обнаруживает, что разрыв между ней и 11/10 местом не так уж и велик. А кто хочет опускаться или жертвовать своим отпуском и играть, возможно, самый важный свой матч в году, за право остаться в УПЛ? Никто.

    Но это все «если бы…» По факту мы имеем формат, который не только не привел к желаемому, а совсем наоборот. Что сделать, что бы был интересен? Конечно, можно принять в будущем и игры в три круга, и с большим количеством матчей плей-офф, да много-много еще с чем. Но важно поменять саму суть, дать людям тот продукт, который они хотят видеть, на зрелище, на которое они захотят приходить.

    Только, без мыльного пузыря, как раньше. Да и придумать бы что-то для команды, которая займет 7 место в чемпионате, стимулировать для игры в футбол, а не на контору. Ведь если ты уже понимаешь, что ниже не упадешь, а выше не поднимешься, матчи еще есть в календаре, – какой смысл играть, особенно если зарплату еще и задерживают?

    Смысл УПЛ, который закладывался изначально, про руководство чемпионатом самими клубами, к сожалению, исходит на нет. И как тут обойтись без вопроса, вполне возможно и риторического – есть ли светлое будущее у нашего чемпионата или это утопия, как и реализованная идея, которая существует всего 9 лет, и постепенно умирает…

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    футбол спорт
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