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    Думки вголос

    Політично-бізнесовий футбол

    • Олександр Ушаков

      Скаут міжнародного футбольного агентства «Special1Agency», спортивний журналіст

    • Сьогодні, 10:30
    • Розсилка

    З приходом грошей в футбол, а особливо великих, багато клубів стали багатими, дуже багатими. І в той же час, їх втягнули у велику політику

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    В нынешнем мире, на все, что имеет важную социальную часть прямо или косвенно влияет политика, отдельные ее компоненты и составляющие. Безусловно, футбол стал неотъемлемой частью жизни многих людей на нашей планете, превратился в бизнес, становился причиной кровопролитных войн.

    Вряд-ли, в XIX веке, когда данный вид спорта рождался на одном известном всем острове, его создатели могли предположить, что через 150 с лишним лет он трансформируется до того состояния, в котором пребывает сейчас. Ведь если так разобраться, то футбол – примитивнейшая игра. Тактика, стратегия, эстетика – это все потом, поначалу – отдушина для простого люда.

    Именно из-за противопоставления команд, их болельщиков, разных политических и жизненных взглядов, религии футбол трансформировался, стал глобальным явлением и вечным противостоянием. Вот тут и появилась политика. Бизнес пришел немного позже.

    Если в 30-х - 40-х годах XX века у каждого диктатора была своя любимая команда - или его детей – они побеждали, несмотря ни на что (успех сборной Италии на домашнем Чемпионате Мира многие связывают с давлением Муссолини, особенно в финале против сборной Чехословакии). Это было одно из первых проявлений политической ангажированности в футболе.

    С приходом денег в футбол, а особенно больших, многие клубы стали богатыми, очень богатыми. И в то же время, их втянули в большую политику. Но, что еще страшнее, высокие чины стали более охотно идти на контакт с одними, а других предпочитали или игнорировать, или причинять им вред в футбольном плане. Особенно грустно становилась, когда представитель одного лагеря возглавлял национальную Федерацию, а другой – структуру, которая отвечала за проведения профессиональных соревнований страны. Такая ситуация сложилась вначале нынешнего тысячелетия в нашей стране. Конечно, сейчас мы можем уже более-менее судить о правильности данного поступка, о развитии тогдашнего футбола, о плюсах и минусах, НО!

    Именно в тот период времени украинский футбол перешел свой Рубикон – он стал политическим. И не просто политическим, а с властью олигархов, для которых футбол был не просто способом потратить деньги – у нас не зарабатывают на футболе, за исключением львовских Карпат – но и провести определенные операции, которые вряд-ли можно назвать «чистыми».

    Вообще, спорт – а в особенности футбол – имеет свойство затягивать. Полностью, с головой, заставляет погрузиться в него, наплевать на все остальное и забыть про окружающий мир. Ненадолго, но этого достаточно. Последствия «гонки вооружений» или «мыльного пузыря украинского футбола» мы наблюдаем и сейчас – бедные клубы, вчерашние топ-команды – банкроты. Про детско-юношеский футбол не будем говорить сейчас. Там слишком много путаницы, г*вна, про которое обязательно будет написано и рассказано. Хотя, по сути, его нет и никогда не было у нас, а все кадры, которые появлялись из него, это больше вопреки, а не благодаря.

    В нынешнее время, когда в стране идет война, часть территории оккупировано, говорить о том, что наш футбол должен быть вне политики, а игроки то просто работяги, которые должны играть в футбол – они же никого не убивают, ни в кого не стреляют – может только приверженец «вечной дружбы народов», которой не будет. На нашем веку точно. Ведь Сербия и Хорватия начали воевать как раз после футбольного матча в Загребе.

    Наш мир устроен таким образом, что если появляются большие деньги, то в скором будущем тебя деликатно подведут к моменту, когда мягко спросят: «Ты за кого – за нас, или за них? А если ты за них, то, что ты тут делаешь?» Государство диктует политику, бизнес под нее подстраивается, и, исходя из этих реалий, двигается вперед, попутно собирая своих приверженцев или сбрасывая с тропы конкурентов. Футбол не стал исключением, он стал тем социальным явлением, которое способно отвлечь от бытовых проблем и повлиять на политическое будущее страны, на ее развитие. Абсолютно любой.

    Или это просто так после 2014 года в России усилили контроль за местными Ультрас?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    футбол спорт ультрас
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