Під час війни військових повинні судити військові суди

Петро Порошенко Президент Украины

Петро Порошенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Насамперед як Верховний головнокомандувач – не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового генерала до ув’язнення на 7 років.

Наші військові виконують свій обов’язок захищати Україну. Інколи ціною власного життя.



Розумію горе родин. Але по-справжньому винним у загибелі наших героїв є ворог, який віроломно вдерся на нашу землю. Єдиним виправданням цим смертям є наближення ними невідворотної перемоги.



За останні три роки ми виховали нове покоління ініціативних, сміливих, а часом і відчайдушних командирів, які забезпечують захист нашої України. Стриножити їх судовими рішеннями було б нерозумно з точки зору гарантування обороноздатності та безпеки.

Саме тому я планую запропонувати відновлення спеціальних військових судів відповідно до існуючих міжнародних практик. Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки триває ця жахлива підступна гібридна війна.



Справедливість безумовно повинна бути досягнута в суді, але рішення військових судів не будуть ставитися під сумнів нашими воїнами:

Джерело: блог Петра Порошенка

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