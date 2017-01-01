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    Думки вголос

    Під час війни військових повинні судити військові суди

    • Петро Порошенко

      Президент Украины

    • Сьогодні, 21:24
    • Розсилка

    Насамперед як Верховний головнокомандувач – не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового генерала до ув’язнення на 7 років.

    Наші військові виконують свій обов’язок захищати Україну. Інколи ціною власного життя. 

    Розумію горе родин. Але по-справжньому винним у загибелі наших героїв є ворог, який віроломно вдерся на нашу землю. Єдиним виправданням цим смертям є наближення ними невідворотної перемоги.

    За останні три роки ми виховали нове покоління ініціативних, сміливих, а часом і відчайдушних командирів, які забезпечують захист нашої України. Стриножити їх судовими рішеннями було б нерозумно з точки зору гарантування обороноздатності та безпеки.

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    Саме тому я планую запропонувати відновлення спеціальних військових судів відповідно до існуючих міжнародних практик. Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки триває ця жахлива підступна гібридна війна.

    Справедливість безумовно повинна бути досягнута в суді, але рішення військових судів не будуть ставитися під сумнів нашими воїнами:

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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