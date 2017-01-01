  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Садовий
    Думки вголос

    Силовий розгін активістів-блокадників на Донбасі є неприпустимим

    • Андрій Садовий

      Мер Львова

    • Сьогодні, 15:56
    • Розсилка
    Активісти-блокадники на Донбасі
    Активісти-блокадники на Донбасі

    Ветерани війні вибороли моральне право вимагати, щоб інші на цій війні принаймні не заробляли

    Звинувачення в тому, що я організував блокаду окупованого Донбасу як помсту за «сміттєву» блокаду Львова, навіть не буду коментувати. Всі, хто дружить з головою, розуміють, що це абсурд. Це розуміють навіть ті, хто озвучує ці тези. Ну, просто «темники» такі прийшли. Нема ради.

    Хочу висловитись про інший тренд в коридорах влади – обговорення варіанту силового розгону активістів-блокадників на Донбасі. Моя позиція проста:

    1. Я наполегливо застерігаю президента та прем’єр-міністра навіть не думати про такий варіант. Нічого гіршого, ніж силовий конфлікт між українцями поблизу лінії фронту, уявити зараз собі неможливо. А ідея з підсилання тітушок до ветеранів АТО могла прийти лише в дуже нездорову голову.

    Читайте також

    2. Звертаюсь до організаторів блокади та центральної влади з проханням повернутись до теми переговорів – публічних, фахових і в інтересах українського народу.

    3. Вважаю, що такі переговори можливі за відмови зі сторони влади від будь-яких погроз на адресу активістів а також визнання всіма сторонами наступних аксіом:

    • єдиною темою для переговорів з російською окупаційною адміністрацією на Донбасі може бути лише питання звільнення українських військовополонених;
    • торгувати з компаніями, які платять данину окупаційній владі, недопустимо;
    • тримати енергетичну безпеку країни в залежності від окупантів недопустимо.

    Якщо ми всі погоджуємось з цими тезами, потрібно приймати Закон про визнання реальності – офіційного статусу непідконтрольних територій як «окупованих» з усіма міжнародно-правовими наслідками. Проект у Раді – справа за депутатами.

    Сьогодні цю політику в інтересах держави реалізовують ветерани АТО на коліях Донбасу. Не тому, що їм персонально не подобається хтось у владі. А тому, що вони на війні вибороли моральне право, аби вимагати, щоб інші на цій війні принаймні не заробляли.

    Джерело: блог Андрія Садового

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ