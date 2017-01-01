Силовий розгін активістів-блокадників на Донбасі є неприпустимим
- Сьогодні, 15:56
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Розсилка
Ветерани війні вибороли моральне право вимагати, щоб інші на цій війні принаймні не заробляли
Звинувачення в тому, що я організував блокаду окупованого Донбасу як помсту за «сміттєву» блокаду Львова, навіть не буду коментувати. Всі, хто дружить з головою, розуміють, що це абсурд. Це розуміють навіть ті, хто озвучує ці тези. Ну, просто «темники» такі прийшли. Нема ради.
Хочу висловитись про інший тренд в коридорах влади – обговорення варіанту силового розгону активістів-блокадників на Донбасі. Моя позиція проста:
1. Я наполегливо застерігаю президента та прем’єр-міністра навіть не думати про такий варіант. Нічого гіршого, ніж силовий конфлікт між українцями поблизу лінії фронту, уявити зараз собі неможливо. А ідея з підсилання тітушок до ветеранів АТО могла прийти лише в дуже нездорову голову.
2. Звертаюсь до організаторів блокади та центральної влади з проханням повернутись до теми переговорів – публічних, фахових і в інтересах українського народу.
3. Вважаю, що такі переговори можливі за відмови зі сторони влади від будь-яких погроз на адресу активістів а також визнання всіма сторонами наступних аксіом:
- єдиною темою для переговорів з російською окупаційною адміністрацією на Донбасі може бути лише питання звільнення українських військовополонених;
- торгувати з компаніями, які платять данину окупаційній владі, недопустимо;
- тримати енергетичну безпеку країни в залежності від окупантів недопустимо.
Якщо ми всі погоджуємось з цими тезами, потрібно приймати Закон про визнання реальності – офіційного статусу непідконтрольних територій як «окупованих» з усіма міжнародно-правовими наслідками. Проект у Раді – справа за депутатами.
Сьогодні цю політику в інтересах держави реалізовують ветерани АТО на коліях Донбасу. Не тому, що їм персонально не подобається хтось у владі. А тому, що вони на війні вибороли моральне право, аби вимагати, щоб інші на цій війні принаймні не заробляли.
Джерело: блог Андрія Садового