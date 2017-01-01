Тарута вважає блефом обіцянки бойовиків переорієнтувати промисловість Донбасу на російський ринок

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Сергій Тарута

Росії Донбас не потрібен, зазначив Сергій Тарута

Cергій Тарута, народний депутат, екс-голова Донецької ОДА, вважає блефом заяву ватажків «ДНР/ЛНР» Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького про наміри переорієнтувати промислове виробництво на підконтрольній їм території на Росію. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Тарута пояснив, що підприємства Донбасу технологічно зав’язані на Україну через сировину, через поставки в Україну.

«Суто теоретично, є можливість забезпечувати поставки сировини з Росії. Однак тоді Росії доведеться визнати цю територію анексованою, як і Крим, а Росії Донбас не потрібен», – сказав він.

Тарута зазначив, що Україна поки що не може юридично в межах міжнародного права довести, що Росія на Донбасі – окупант. «Я багато дискутував на цю тему з керівництвом Німеччини. Казав, це територія, яку захопили терористи, вона окупована. Німці відхрещуються: ні-ні, ми не можемо визнати, що вона окупована Росією. І ніхто з міжнародних партнерів цього визнати зараз не може. Тільки ми самі. Саме тому ми днями зареєстрували міжфракційне об’єднання «Майбутнє Донбасу» і хочемо провести конференцію за участі юристів-міжнародників з Європи, представників ОБСЄ, Ради Європи та ООН якраз на предмет юридичної трактовки того, що відбулось на Донбасі», – розповів нардеп.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажка т.зв. ДНР Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапезніковим, які доводять справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Як повідомлялося, Тарута пояснив, що таке націоналізація в розумінні бойовиків.