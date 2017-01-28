Суддя з нізвідки потрапляє в самий козирний суд країни і вирішує долю Клюєва

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Австрійський журналіст Herwig Höller запостив посилання на ефір російського каналу ТВЦ, де в студії був таким розумним Андрій Клюєв.

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Все у Клюева хорошо. А еще на днях была новость, которая осталась незамеченной, о том, что Печерский суд отклонил ходатайство о проведении заочного суда над Клюевым.

Тогда я не уделил внимание, а сейчас присмотрелся. Знаете, кто принял это решение? Судью зовут Виталий Писанец. Он стал судьей Печерского суда совсем недавно - был переведен туда указом президента Порошенко от 21 апреля 2015 года из Свердловского городского суда Луганской области.

Свердловск - это ЛНР, меньше 20 километров от границы с Россией. Судья из ниоткуда, с оккупированных территорий попадает в самый козырный местный суд страны - Печерский районный. Да такой судья по гроб жизни будет благодарен человеку, который спас его карьеру и превознес на Печерск! То есть запоминаем: близкий к Банковой судья заблокировал заочный суд над Клюевым. Это раз.

А еще помните эти громкие заявления Луценко об обыске в доме Клюева и анонсах скорой расплаты? Так вот, представитель Генпрокуратуры в суде тоже ходатайствовал о том, чтобы дело Клюева... не шло в заочку. Напомню только, что со времен Кучмы именно Клюеву было поручено взаимовыгодно "курировать" нынешнего генпрокурора Луценко. Это два.

Остается только добавить, что все это просто случайные совпадения, и никто ни в чем не виноват.

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