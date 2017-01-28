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    Думки вголос

    Суддя з нізвідки потрапляє в самий козирний суд країни і вирішує долю Клюєва

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Сьогодні, 09:36
    • Розсилка

    Австрійський журналіст Herwig Höller запостив посилання на ефір російського каналу ТВЦ, де в студії був таким розумним Андрій Клюєв.

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    Все у Клюева хорошо. А еще на днях была новость, которая осталась незамеченной, о том, что Печерский суд отклонил ходатайство о проведении заочного суда над Клюевым.

    Тогда я не уделил внимание, а сейчас присмотрелся. Знаете, кто принял это решение? Судью зовут Виталий Писанец. Он стал судьей Печерского суда совсем недавно - был переведен туда указом президента Порошенко от 21 апреля 2015 года из Свердловского городского суда Луганской области.

    Свердловск - это ЛНР, меньше 20 километров от границы с Россией. Судья из ниоткуда, с оккупированных территорий попадает в самый козырный местный суд страны - Печерский районный. Да такой судья по гроб жизни будет благодарен человеку, который спас его карьеру и превознес на Печерск! То есть запоминаем: близкий к Банковой судья заблокировал заочный суд над Клюевым. Это раз.

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    А еще помните эти громкие заявления Луценко об обыске в доме Клюева и анонсах скорой расплаты? Так вот, представитель Генпрокуратуры в суде тоже ходатайствовал о том, чтобы дело Клюева... не шло в заочку. Напомню только, что со времен Кучмы именно Клюеву было поручено взаимовыгодно "курировать" нынешнего генпрокурора Луценко. Это два.

    Остается только добавить, что все это просто случайные совпадения, и никто ни в чем не виноват.

    Джерело: блог Сергія Лещенка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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