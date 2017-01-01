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    Думки вголос

    Порошенко і компанія остаточно перемогли Майдан

    • Святослав Стеценко

      Військовий експерт

    • Сьогодні, 09:59
    • Розсилка
    Президент України Петро Порошенко під час виступу в День гідності та свободи (21.11.2016)
    Фото: Станіслав Груздєв
    Президент України Петро Порошенко під час виступу в День гідності та свободи (21.11.2016)

    Тарифи, податки, мита, курс грошей - все зроблено для того, щоб опустити якомога більше громадян на нижній рівень піраміди Маслоу.

    Люди на рівні побутового виживання не вчиняють майданів, не беруть участь в протестах, не об'єднуються заради політичних або громадянських завдань, тому що подібними речами займаються лише ті, у кого є хоч вільна копійчина і трохи вільного часу або ті, хто остаточно втратили все і будь-яку надію. Натомість у більшості українців наразі одна думка, одне завдання, одне прагнення як вижити, як нагодувати і одягнути свою родину.

    Так Порошенко і компанія остаточно перемогли Майдан. Розумно, системно, професійно.
    Так само вони усунули загрозу зміни їхньої влади шляхом демократичних виборів. Ніжній рівень піраміди Маслоу голосує завжди за гречку, а за тушонку ще й буде гамселити агітаторів опонентів. Це не добре і не погано, це природно.

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    Зараз ніякі вибори нічого докорінно не змінять, якщо не буде вирішального зовнішнього впливу.
    Шанс це змінити без великої війни у нас примарний. Бо та нечисельна частина громадян, яка залишиться на третьому-четвертому рівні піраміди Маслоу, організуватися і діяти за єдиним замислом і планом не спроможна. Навіть якщо їх почнуть вбивати - не об'єднаються.

    Що робити?

    Готуватися захищати себе, свою родину, свою домівку, свою країну зброєю.

    І руйнувати цю стабільність вщент. Всіма способами, які не завадять нашим Збройним Силам, обороні країни.

    Джерело: блог Святослава Стеценка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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