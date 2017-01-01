Порошенко і компанія остаточно перемогли Майдан
- Сьогодні, 09:59
-
Розсилка
Тарифи, податки, мита, курс грошей - все зроблено для того, щоб опустити якомога більше громадян на нижній рівень піраміди Маслоу.
Люди на рівні побутового виживання не вчиняють майданів, не беруть участь в протестах, не об'єднуються заради політичних або громадянських завдань, тому що подібними речами займаються лише ті, у кого є хоч вільна копійчина і трохи вільного часу або ті, хто остаточно втратили все і будь-яку надію. Натомість у більшості українців наразі одна думка, одне завдання, одне прагнення як вижити, як нагодувати і одягнути свою родину.
Так Порошенко і компанія остаточно перемогли Майдан. Розумно, системно, професійно.
Так само вони усунули загрозу зміни їхньої влади шляхом демократичних виборів. Ніжній рівень піраміди Маслоу голосує завжди за гречку, а за тушонку ще й буде гамселити агітаторів опонентів. Це не добре і не погано, це природно.
Зараз ніякі вибори нічого докорінно не змінять, якщо не буде вирішального зовнішнього впливу.
Шанс це змінити без великої війни у нас примарний. Бо та нечисельна частина громадян, яка залишиться на третьому-четвертому рівні піраміди Маслоу, організуватися і діяти за єдиним замислом і планом не спроможна. Навіть якщо їх почнуть вбивати - не об'єднаються.
Що робити?
Готуватися захищати себе, свою родину, свою домівку, свою країну зброєю.
І руйнувати цю стабільність вщент. Всіма способами, які не завадять нашим Збройним Силам, обороні країни.