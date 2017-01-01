Розпочалась телефонна розмова Трампа та Порошенко
- Вчора, 23:59
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Дональд Трамп та Петро Порошенко
Глави держав розпочали розмову о 23:45 за київським часом
Президент України Петро Порошенко розпочав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом о 23:45.
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Відповідне повідомлення у Twitter розмістив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко
Почалася розмова з Президентом Трампом.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 лютого 2017 р.
Як повідомляв «Главком», Дональд Трамп також сьогодні поговорить з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Президент США проводить вихідні на своїй віллі у Флориді, куди полетів з Вашингтона в п'ятницю ввечері.