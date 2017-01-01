Посол України в США прокоментував розмову Трампа та Порошенка

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Петро Порошенко та Валерій Чалий

Валерій Чалий називає розмову президентів конструктивною та вчасною

Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий назвав телефонні переговори між Петром Порошенком та Дональдом Трампом «конструктивною та прагматичною розмовою». Про це дипломат написав на своїй сторінці у Facebоok.

«Відбулася конструктивна, прагматична і вчасна розмова президентів України та США Петра Порошенка та Дональда Трампа. По-суті, контакти лідерів наших держав стають системними. Просто робота. Велика двостороння та геополітична робота. Довіра взаємна є і це – головне», - вважає Чалий.

Як повідомляв «Главком», в ніч на п’яте лютого відбулась телефонна розмова між президентами США та України. Лідери обох країн висловили «глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки». Трамп та Порошенко наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню.

Згодом у Білому домі додали, що США будуть «працювати спільно з Україною, Росією, а також усіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону».