Три роки президентства Порошенка: досягнення і завдання

Володимир Горковенко Журналіст

Володимир Горковенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв / Главком Президент України Петро Порошенко

7 червня три роки тому Петро Порошенко склав присягу президента України.

Пригадую Леонід Кучма, йдучи на другий термін, говорив, що перші 5 років він вчився бути Президентом. У Петра Порошенка часу на навчання не було. Але навіть за ці три роки є що показати.

Безвіз. Армія. Санкції

Безвіз - одне із найбільнших досягнень Петра Порошенка за 3 роки. Так вважають експерти опитані аналітичним порталом «Слово і Діло». Також серед його досягнень на посаді Глави держави – продовження санкцій проти Росії, відсутність повномасштабних воєнних дій на сході України та посилення обороноздатності і продовження реформ ЗСУ.

Адже на початку 2014 року українська армія нагадувала металобрухт. Солдати могли стріляти хіба що з рогаток по горобцям. Спочатку плече армії підставили волонтери. Тепер Зброїні сили України входять у десятку найбоєздатніших армій світу.

«Перший успіх - армія та служба безпеки були не тільки відновленні, але і реформовані. Другий безсумнівний успіх – Мінські угоди. Вони можуть комусь не подобатися, але вони дали час для перепочинку. Це дипломатична перемога Порошенка», – впевнений політексперт Вадим Карасьов.

Експерт ставить в заслугу Президенту також пожвавлення національної економіки, ряд реформ і успішну децентралізацію: «Є багато незадоволених і багато різних оцінок, але якщо об'єктивно подивитися, то я вважають, що це головні досягнення».

Нагадаю, що саме децентралізація була однією з основних тез Президента. На сьогоднішній день створено 415 тергромад, а завдяки реформі місцевих бюджетів, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в першому кварталі 2017 року зросли на 14,5 млрд грн. Наприклад, в обласних центрах грошей стільки, що їх не можуть витратити і тому кладуть на депозити.

Збереження санкцій проти Росії також заслуга Петра Порошенка. Попри те, що деякі політики та експерти прогнозували їх скасування ще у 2016-му році. Але попри численних лоббістів у Європі Росія зазнала поразки.

Продовження санкцій проти агресора вимагає новий президент США Дональд Трамп, новообраний Президент Франції Емануель Макрон публічно, на весь світ, вичитує Путіна за втручання у їхні вибори і наполягає на продовжені санкцій, а у Німеччині політична сила Ангели Меркель отримує перемогу над проросійською партією.

Будь які переговори європейських лідерів з будь-яким представником Кремля відбуваються лише після консультацій з Петром Порошенком. Український Президент став помітною фігурою на політичній карті Європи. І не лише у Європі - констатує Володимир Фесенко. »Як це не парадоксально, але Порошенко зміг не тільки зберегти, але, за деякими напрямками, посилити свій політичний вплив в рамках системи влади. І це незважаючи на всі політичні та економічні складнощі. Не можна не згадати і останню подію, найяскравішу і найбільш помітну – надання Україні безвізу», – резюмує експерт.

Prozorri реформи

Безвіз став локомотивом реформ. Його затвердження кілька разів переносили через різні політичні скандали. Порошенко особисто кілька разів приїжджав в Раду, щоб умовити депутатів проголосувати всі необхідні для безвізу закони. Так само втручався, аби було проведено конкурс та сформовано НАЗК. В рузультаті усі 144 пункти вимог з боку ЄС було виконано.

Саме ці вимогу поклали старт реформам. Ще три роки тому і уявити не можна було про електронне декларування статків посадовцями. А створення незалежного органу НАБУ стало кошмаром для корупціонерів. Результатів поки що небагато, але навіть у Румунії відповідному антикорупційному органу знадобилося 5-ть років, щоб почати саджати високопосадовців.

Залишилося реформувати судову систему. Лише тоді впійману рибку, як висловився Президент, будуть ловити і саджати.

Нищівний удар по корупції також завдали відкриття реєстру нерухомості та створення Системи держзакупівель Prozorro. Попри критику та недоліки ця система уже зекономила держбюджету 24 мільярди гривень, які раніше осідали у кишенях чиновників-корупціонерів. Закордоном цю систему вважають зразковою. А у 2016-му українська Prozorro отримала перше місце з 70 учасників у конкурсі відкритості уряду Open Government Awards

До керівництва країною, разом з Петром Порошенком, прийшли нові люди. «Міністри, їхні заступники, глави Укрзалізниці, Укргаздобування, Укрпошти, Нафтогазу і т.д. Професійні менеджери на 180 градусів розвертають цих радянських динозаврів. В уряді при Януковичу було всього два міністри з понад 20, котрі говорили англійською. У постреволюційному було лише два, котрі не говорили», - пише головний редактор журналу «Новоє время» Віталій Сич.

Серед реформ - очищення банківської сфери та закриття 80 ненадійних банків. Банківська система раніше нагадувала болото - тепер прозору водойму. Це не подобається тим, хто викоритовував ці финустанови як пральну машину для відмивання тіньових грошей. Але закордонні партнери цим рішенням аплодують стоячи.

Сред реформ нові тарифи на газ, електрику та опалення. Надто непопулярне, але вкрай потрібне рішення. Саме тут діяли найбільш прибуткові корупційні схеми. Раніше між народом та владою існував неписаний договір: народ отримає дешеві тарифи і дозволяє владі красти. Це породжувало різницю між вартістю і реально сплаченими коштами. Різниця - це дефіцит «Нафтогазу». Тому регулярно цю чорну дірку латали за рахунок держбюджету. Тобто за наші з вами кошти. Або за кредити, котрі також потрібно повертати за рахунок платників податків.

Звісно, олігархи не надто щасливі від таких реформ. Особливо в енергетиці. Ті, хто три року тому кричав «де реформи» тепер репетують, що це «антинародні реформи». Правда, про народ ці крикуни думають в останню чергу.

Знадобилося три року щоб нарешті конфіскувати у бюджет 1,5 мільярди доларів, котрі належали Сім'ї Януковича. Хто був проти - лише варто глянути на політиків, котрі всіляко блокували та паплюжили ухвалення закону про спецконфіскацію.

Але навіть ця неймовірна сума - це крихта від вкраденого. Зверніть увагу скільки мільйонів доларів було вилучено під час наймасштабнішої спецоперації під час якої було затримано 23 податківців часів Януковича?! Тобто тут є роботи і для ГПУ і для НАБУ. Головне, аби не чубилися.

Чого не зроблено

Я не кажу, що все зроблено. Звичайно, хотілося б набагато більшого. Причому не завтра, а на вчора. Корупцію не подолано, війну не закінчено, чиновників часів Януковича не покарано, судову та пенсійну систему не реформовано. Навіть реформована поліція поки не може похвалитися вагомими здобутками.

Підвищення удвічі мінімальної зарплати це, звичайно, плюс. Але для того аби українці відчули реформи у себе в кишені потрібно домогтися зростання економіки на рівні 7%, а не 2%. Наприклад, зростання економіки приблизно на 4% могла б дати приватизація землі, але земельна реформа заблокована мораторієм.

За три роки Президентства Порошенка зроблено багато, але рано зупинятися. Навпаки, потрібно прискорюватися попри те, що війну з російським агресором.

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