Відставка Флінна: чорний день для російської дипломатії

Ілля Яшин Російський правозахисник, голова регіонального відділення партії «РПР-ПАРНАС» в Москві, член Бюро федеральної політради партії

Ілля Яшин

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Майкл Флінн

Саме Флінн був головним лобістом проекту «великої угоди США з Путіним»

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В США сегодня уволен советник президента Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн. В конце декабря, еще до вступления в должность, он вел переговоры с послом РФ об отмене санкций — но публично врал, что не делал этого. Более того, это опровергал и вице-президент Пенс (по официальной версии, Флинн дезинформировал его). Теперь ложь вскрылась, и советник был вынужден написать заявление об отставке.

Для понимания: генерал Майкл Флинн являлся, вероятно, самой лояльной Путину фигурой в администрации Трампа. На него в Кремле возлагали большие надежды.

В Вашингтоне за ним давно уже закрепилась репутация «агента Кремля». Флинн сотрудничал с пропагандистским каналом Russia Today, щедро финансируемым из российского бюджета. Генерал признал, что получал от RT гонорар, в частности, за выступление на корпоративном мероприятии в Москве. По некоторым сведениям, в RT до сих пор трудоустроен его сын. Конфликт интересов налицо: Кремль долгое время прикармливает генерала, ставшего высокопоставленным чиновником в новой администрации.

Флинн, кстати, лично знаком с Путиным. На упомянутом выше корпоративе RT американский генерал сидел за столом по правую руку от российского президента. К Флинну в связи с этим возникало множество вопросов. Он ведь в свое время возглавлял разведку США, а теперь получает в Кремле гонорары и контактирует с высокопоставленными российскими чиновниками, включая Путина.

Ну и в конце концов, именно Флинн был главным лоббистом проекта «большой сделки с Путиным». Суть ее была в том, чтобы США нашли компромисс с Кремлем по Сирии (например, приняли бы Башара Асада в качестве своего союзника против исламистов) — а в качестве ответной меры отменили санкции против путинского режима. Вообще, в окружении Трампа не было ни одной фигуры, которая так последовательно лоббировала отмену санкций, как Флинн. Так что сегодня черный день для кремлевской дипломатии и лично для Путина.

Кстати, еще один любопытный момент. Официальной причиной отставки Флинна стала его ложь о том, что он якобы не обсуждал с российским послом отмену санкций. Теперь доказано, что обсуждал, он это признал, извинился в письме перед Трампом и написал заявление об уходе. Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже ведь опровергал переговоры по санкциям между послом и генералом. То есть Песков тоже врал. Но если в США доказанная ложь чиновника — повод для немедленной отставки, то в российских реалиях такое публичное вранье давно уже стало нормой. Никто Пескову даже вопросов не задает на эту тему. Соврал и сорвал, подумаешь. Первый раз что ли.

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