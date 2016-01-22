В столиці відзначать День Соборності України. Опубліковано план заходів

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22 січня Київ відзначить День Соборності України вшануванням загиблих за її незалежність і символічним флешмобом

До Дня Соборності України в Києві заплановані урочистості за участю керівництва держави, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, учасників антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях, представників української діаспори, громадських об’єднань і релігійних організацій, діячів науки та культури.

Як повідомляє Департамент суспільних комунікацій КМДА, у цей день – 22 січня – відбудеться традиційне покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Також відкриють меморіальну дошку на честь командира корпусу Січових Стрільців, полковника Армії УНР, засновника Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця (на вул. Січових Стрільців).

Відбудеться покладання квітів і до пам’ятників, пам’ятних знаків і місць поховань видатних діячів Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях.

Окрім того, в День Соборності о 10:00 на мосту Патона відбудеться флешмоб «Живий ланцюг Соборності», у якому учасники заходу об’єднають два береги Дніпра «живим» ланцюгом.

Нагадаємо, шо День Соборності України відзначається офіційно з 1999 року на честь проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Детальним планом урочистостей до Дня Соборності у Києві

№з/п Зміст заходу Термін виконання 1 Покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, борців за неалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях 20-22 січня 2 Церемонія урочистого покладання квітів до пам’ятників Т.Г.Шевченку та М.С.Грушевському 22 січня 3 Урочисте відкриття меморіальної дошки на честь командира корпусу Січових Стрільців, полковника Армії УНР, засновника Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця за адресою: вул. Січових Стрільців, 24 22 січня 4 Звернення до глав релігійних організацій м. Києва з пропозицією щодо проведення молитви за Україну з нагоди Дня Соборності України до 22 січня 5 Проведення Дня інформування населення, трудових колективів підприємств, установ та організацій міста з нагоди Дня Соборності України 16-20 січня 6 Відкриття у музеях та бібліотеках нових та поновлення існуючих експозицій з історії Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, їх ролі в процесі здобуття незалежності України до 22 січня 7 Сприяння реалізації ініціатив громадськості, зокрема, молодіжних організацій, спрямованих на розвиток міжрегіональних культурних обмінів, проведення тематичних просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів патріотичного змісту. січень-лютий 8 Проведення у районах м. Києва урочистостей з нагоди Дня Соборності України за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, учасників антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, громадських і релігійних організацій, політичних партій, діячів науки і культури тощо січень-лютий 9 Організація читацьких конференцій, книжкових тематичних виставок, фотовиставок, оглядів літератури, присвячених Дню Соборності України січень-лютий 10 Проведення циклу лекцій, уроків державності, виховних годин, засідань за круглим столом, наукових читань, а також виставок дитячого малюнку і плакату, вікторин та конкурсів, присвячених історії національно-визвольних змагань початку ХХ століття в Україні січень-лютий 11 Проведення тематичної виставки копій архівних документів, пов’язаних із проголошенням Акта злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки січень-лютий

План заходів до Дня Соборності України в Голосіївському районі





№ Назва Дата проведення



Місце проведення 1. Книжкова виставка-привітання «Соборність Духу, Розуму і Серця» 13-25.01

2017 Бібліотека №142 для дітей 2. Книжкова виставка-хронологія «Майбутня доля мислилась соборно 15-30.01

2017 Бібліотека ім.М.П.Стельмаха 3. Книжкова виставка «Україна вільна вже держава!» 16-31.01

2017 Бібліотека ім.Наталі Забіли для дітей 4. Дайджест-гід «За правду, браття, єднаймось щиро, єдиний маєм правий шлях» 17-20.01

2017 Бібліотека ім.М.М.Коцюбинського для дітей 5. Перегляд літератури «Сила нації – в її єдності» 19-23.01

2017 Бібліотека «Чапаєвка» сімейного читання» 6. Книжкова тематична полиця «Хай живе вільна Україна!» 20-27.01

2017 Бібліотека ім.В.А.Симоненка для дітей 7. Книжкова виставка «Свята Софія землі вже збирає і України дві в одну єднає» 20-27.01

2017 Бібліотека ім.П.Й.Панча 8. Виставка-календар «Україно! Твоя доля – єдність, злагода і воля» 20-25.01

2017 Бібліотека «Деміївська» 9. Книжкова виставка-факт «Історичний урок єднання» 20-25.01

2017 ЦРБ ім.М.О.Некрасова 10. Тематична полиця «В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай» 21.01.2017 Бібліотека №152 сімейного читання 11. Перегляд літератури «…Нам берегти тебе, Соборну і єдину і нам твою історію творить» 22.01.2017 Бібліотека ім.М.В.Гоголя 12. Книжкова виставка «Україна у війні за державність 1917-1921 рр.» 22-26.01

2017 Бібліотека ім.Марко Вовчок 13. Тематичні уроки «Єдина країна – єдиний народ» 16-21.01

2017

за графіком Київська дитяча музична школа №3 ім.В.С.Косенка 14. Патріотичний урок «Брат брату руру подає» 20.01.2017

19:00 Київська театральна школа-студія 15. Виховні годині «Моя Україна – соборна і вільна» 20.01.2017

за розкладом Київська дитяча музична школа №38 16. Бесіда І обнялися береги одного вічного народу» 20.01.2017

17:30 Дитячо-юнацький клуб «Ровесник» ЦС «Щасливе дитинство» 17. Виховна година «Єдина і неподільна Україна» 23.01.2017

18:15 Дитячо-юнацький клуб «Гарт» ЦС «Щасливе дитинство» 18. Патріотична година «Соборність України:під прапором волі» 23.01.2017

18:10 Дитячо-юнацький клуб «Романтик» ЦС «Щасливе дитинство» 19. Інформаційна година «Соборна. Вільна. Самостійна» 23.01.2017

17:00 Дитячо-юнацький клуб «Олімпія» ЦС «Щасливе дитинство» 20. Патріотична година «Нам берегти тебе, Соборну і єдину, і нам твою історію творить!» 24.01.2017

16:30 Дитячо-юнацький клуб «Віночок» ЦС «Щасливе дитинство»

План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності України у Дарницькому районі

№ Зміст заходу Термін 1. Урочиста церемонія покладання квітів до меморіальної композиції «Пам'яті героїв Євромайдану» (площа біля будівлі Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. О.Кошиця, 11). 22.01.2016 Проведення засідання оргкомітету фестивалю «Патріотичної пісні» з нагоди відзначення Дня Соборності України. 20.01.2017 Проведення у книжкових фондах бібліотек району наступні заходи: - огляди літератури біля книжкових виставок, експозицій та тематичних полиць: «Доленосна віха нашої історії», «Соборна країна навіки єдина», «Народжена бути єдиною», «Великий день єдиною», «Ти єдина, Україно, ти на всіх у нас одна», «Під синьо-жовтим прапором свободи з`єднаємо весь великий свій народ», «Народжена бути єдиною», «Під сяйвом синьо-жовтих прапорів Соборність України люд зустрів»; - історичні та інформаційні перегляди літератури «Злука віків і волі – вічні дзвони», «Гордо воля постала, повернувши зло, освятивши промінням добра Україну». 20.01.2017 – 22.01.2017 Проведення у навчальних закладах району низка заходів, направлених на донесення ідеї єдності та гордості за Україну, а саме:

- інформаційно-виховні години «Україна – єдина країна» для учнів 1-4 класів;

- інформаційно-виховні години «Ми різні – і в цьому наше багатство, ми єдині – і в цьому наша сила» для учнів 5-9 класів;

- тематичні уроки для старшокласників «Історія України і державотворення», «Значення Соборності в процесі державотворення України»;

- мультимедійні презентації «Свою Україну любіть», «День Соборності. Погляд у минуле та сучасність»,

- тиждень історії, присвячений Дню Соборності України 16.01.2017 – 23.01.2017 Проведення у Центрі по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району м. Києва наступні заходи: 16.01.2017 – 22.01.2017 в клубі за місцем проживання «Екватор» (вул. Волго – Донська, 74) - виставка дитячих робіт «Країна єдина»;

19.01.2017 в клубі за місцем проживання «Гном» (вул. Пасхаліна, 12) – бесіда по гуртках «Без верби та калини нема України»;

19.01.2017 відбудеться екскурсія вихованців та батьків клубів «Гермес» та «Веселка» на Софійську площу;

20.01.2017 в клубі за місцем проживання «Вирлиця» (просп. М.Бажана, 3-а) – дискусія на тему «День Соборності України – що він значить для українців»;

20.01.2017 відбудеться екскурсія для вихованців та батьків клубу «Дарничанин» «Подорожуємо Києвом»; 21.01.2017 в клубі за місцем проживання «Дружба» (вул. Вербицького, 9-і) – майстер-клас з розпису глиняного дзвіночка. 16.01.2017 – 22.01.2017

План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності у Деснянському районі

№ з/п Зміст заходу Термін 1. Покладання квітів до пам’ятних знаків борцям за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях за участі керівників Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та громадськості району. 20 січня 2017 року 2. Оформлення тематичних книжкових виставок та проведення заходів, приурочених до Дня Соборності України, з висвітлення історії національно-визвольної боротьби початку XX століття в Україні: «В день соборності та злуки, з заходу на Схід, всі візьмемося за руки, бо один ми рід», урок історії, публічна бібліотека ім. Панаса Мирного;

«Ти одна неподільна, Україно, моя вільна!», година запитань і відповідей, бібліотека № 129 для дітей;

«Соборність держави - єднання народу», тематичний перегляд, Центральна публічна районна бібліотека ім. О.С. Пушкіна;

«Вставай, Україно, вставай, єднай Чорне море й Карпати», експрес- інформація - бібліотека ім. Г. Котовського для дітей;

«Соборність України. Естафета поколінь: від діда до прадіда», книжкова виставка- публічна бібліотека ім. Анни Ахматової;

«Національна єдність - запорука державності України», перегляд документального фільму «Становлення української держави», виховна година, бібліотека № 102 для дітей.

«І обнялися береги одного вічного народу!», літературно- історичний колаж, бібліотека ім. Саші Чекаліна для дітей;

· «У єдності сила народу!»,виставка - історія, публічна бібліотека ім. Самеда Вургуна; «Державна символіка України» інформаційна година, Центральна районна бібліотека ім. Аркадія Гайдара для дітей. січень 2017 року 3. Проведення у загальноосвітніх навчальних закладах району заходів інформаційного, просвітницького та виховного характеру: єдина тематична година спілкування «День Соборності України – символ національного єднання українського народу»;

лекції, виховні години, бесіди, спрямовані на вивчення історії національно-визвольних змагань в Україні на початку XX століття, боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України «Соборна. Вільна. Неподільна! Моя Україна»;

тематичні бюлетені, листівки, стіннівки, шкільні газети «У єдності наша сила», «Величний акт Злуки»;

виставки в шкільних бібліотеках, присвячені темі єдності українських земель, важливості проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки «Соборність України – основа державності»;

екскурсії школярів до Національного музею історії України;

відкрите свято єдності «Соборна, єдина - моя Україна» в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 189 з поглибленим вивченням англійської мови. Січень 2017 року

План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності у Дніпровському районі

№ Зміст заходу Термін 1. Молебень за Україну з нагоди Дня Соборності України (Церква Святого Архангела Михаїла (пр -т Миру, 16) 22.01.2017 2. День інформування населення, трудових колективів, підприємств, установ та організацій району з нагоди відзначення Дня Соборності України 16 – 20.01.2017 3. Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах району інформаційно-просвітницьких і навчально-виховних заходів на теми: «Історія моєї країни», «Єдина і неподільна Україна», «Від Соборності України до єдності української нації» щодо відзначення вищезазначеної події. В рамках заходів будуть проводитись флеш-моби патріотичного змісту «У день злуки візьмемося за руки!» 16. – 20.01.2017 4. Проведення Акція «Єдина країна Україна – очима дітей» 16 – 20.01.2017 5. Проведення у книжкових фондах бібліотек району: огляди літератури біля книжкових виставок, експозицій та тематичних полиць: «Доленосна віха нашої історії», «Соборна країна навіки єдина», «Народжена бути єдиною», «Великий день єдиною», «Ти єдина, Україно, ти на всіх у нас одна», «Під синьо-жовтим прапором свободи з`єднаємо весь великий свій народ», «Народжена бути єдиною», «Під сяйвом синьо-жовтих прапорів Соборність України люд зустрів», історичні та інформаційні перегляди літератури «Злука віків і волі – вічні дзвони», «Гордо воля постала, повернувши зло, освятивши промінням добра Україну» 20.-22.01.2017

План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності в Оболонському районі

№ з/п Зміст заходу Термін 1. Покладання квітів до пам’ятних знаків борцям за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. 20 січня 2017 року 2. Оформлення тематичних книжкових виставок та проведення заходів, приурочених до Дня Соборності України, з висвітлення історії національно-визвольної боротьби початку XX століття в Україні: «В день соборності та злуки, з заходу на Схід, всі візьмемося за руки, бо один ми рід», урок історії, публічна бібліотека ім. Панаса Мирного;

«Ти одна неподільна, Україно, моя вільна!», година запитань і відповідей, бібліотека № 129 для дітей;

«Соборність держави - єднання народу», тематичний перегляд, Центральна публічна районна бібліотека ім. О.С. Пушкіна;

«Вставай, Україно, вставай, єднай Чорне море й Карпати», експрес- інформація - бібліотека ім. Г. Котовського для дітей;

«Соборність України. Естафета поколінь: від діда до прадіда», книжкова виставка- публічна бібліотека ім. Анни Ахматової;

«Національна єдність - запорука державності України», перегляд документального фільму «Становлення української держави», виховна година, бібліотека № 102 для дітей.

«І обнялися береги одного вічного народу!», літературно- історичний колаж, бібліотека ім. Саші Чекаліна для дітей;

· «У єдності сила народу!»,виставка - історія, публічна бібліотека ім. Самеда Вургуна;

«Державна символіка України» інформаційна година, Центральна районна бібліотека ім. Аркадія Гайдара для дітей. січень 2017 року 3. Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах району інформаційно-просвітницьких і навчально-виховних заходів, присвячених історії національно-визвольної боротьби початку XX століття в Україні та спрямованих на виховання поваги до минулого українського народу і демократичних цінностей, а саме: виховних годин за темами:«Рідний край, де ми живем, Україною зовем», «Славетні імена України», «Історія української державності», «Роль особистості в історії»;

· уроку державності «Ой, там збиралися під прапори...»;

· уроку - диспуту «Ти маєш жити - вільна Україно»;

· виставок дитячих малюнків «3 Україною в серці»;

· книжкових виставок та підбір періодичної преси «Соборна Україна: від ідеї до життя»;

· круглих столів «Історія та сьогодення української Соборності»;

перегляд фільму «Свято Злуки. Політика пам’яті». січень - лютий 2017 року 4. Проведення тематичних занять для вихованців в підліткових клубах за місцем проживання. січень 2017 року 5. Конкурс малюнків серед вихованців підліткових клубів за місцем проживання «Єдина Україна» січень 2017 року

План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності у Печерському районі

Дата Назва заходу Місце проведення 20 січня 2017 року

9:30 Покладання квітів до пам’ятного Хреста Героям Небесної Сотні, пам’ятників, пам’ятних знаків, та місць поховань видатних діячів Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях Алея Героїв Небесної Сотні,

пам’ятні місця на території Печерського району 20 січня 2017 року

12:00 День інформування для працівників Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з нагоди Дня Соборності України Актова зала Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 17 – 24 січня 2017 року Книжкова виставка «В єдності сила народу» Центральна районна бібліотека ім. М.Салтикова – Щедріна

б-р Л.Українки,7 17 – 24 січня 2017 року Розгорнута тематична виставка «А мій народ і був і є» Центральна районна бібліотека ім. М.Салтикова – Щедріна

б-р Л.Українки,7 17 – 24 січня 2017 року Книжкова виставка «На шляху до Соборності України» Бібліотека «Світогляд»

вул.Станіславського,3 17 – 24 січня 2017 року Книжкова виставка «День Соборності України – символ національної єдності» Бібліотека ім. О.Радіщева

вул.Ш.Руставелі,17 17 – 24 січня 2017 року Книжкова виставка «Воззєднались в ті роки наші предки на віки» бібліотека ім. Остапа Вишні

вул.М.Грушевського,9 17 – 24 січня 2017 року Бесіда «День Соборності та Злуки» бібліотека ім. І.Кудрі

бул.М.Приймаченко,7 17 – 24 січня 2017 року Тематична полиця «Соборна мати-Україна-одна для всіх, як оберіг» бібліотека №149

вул. Липська, 12/5 17 – 24 січня 2017 року Книжкова виставка «Вона – наш вітер, наша мрія, соборна вільна Україна» бібліотека №150

вул. Іонна Павла ІІ,19 17 – 24 січня 2017 року Книжкові виставки «Україна – наш дім», «Україна є, була і буде» бібліотека ім. Трублаїні

бульв. Марії Примаченко,7 17 – 24 січня 2017 року Книжкова виставка «Сила великої Злуки» бібліотека ім. А. Макаренка

вул. Шовковична,46/48 17 – 24 січня 2017 року Патріотична абетка «День Соборності України» бібліотека «Веселка»

пров. Лабораторний,24 січень – лютий 2017 року Уроки державності, виховні години, конкурси учнівських робіт, присвячених державотворенню, огляди літератури, присвячені Дню Соборності України, тематичні виставки у бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів загальноосвітні навчальні заклади Печерського району 20 січня 2017 року Святкова зустріч для підопічних Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва вул. Кіквідзе, 11-а 16 – 21 січня 2017 року Виховні бесіди «Україна – територія гідності і свободи», «На шляху до Соборності України», «День Соборності України: погляд в історію» Клуби за місцем проживання 21 січня 2017 року Година пам’яті перших жертв Революції Гідності «Герої не вмирають» Клуби за місцем проживання

План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності в Подільському районі

№ Назва заходу Термін Місце проведення 1. Покладання квітів до

пам’ятного знаку

Герою Небесної Сотні О. Плеханову 20.01.2017

10.00 Гімназія № 19

«Межигірська»,

(вул. Межигірська, 16) 2. Покладання квітів до

пам’ятного знаку

Герою Небесної Сотні Д. Максимову 20.01.2017

10.45 Спеціалізована

школа № 118,

(вул. Тульчинська, 5) 3. Проведення Дня інформування населення, трудових колективів підприємств, установ та організацій району з нагоди Дня Соборності України 16-20.01.2017 Підприємства, установи та організації району 4. Перегляд літератури «Соборність, єдність, неподільність» 16.01.2017 Центральна районна бібліотека

ім. І. Франка,

(вул. Кирилівська, 117) 5. Історична година пам’яті «Українська мрія – єдність, свобода і незалежність» 17.01.2017

12.00 Відділення денного перебування,

(вул. Кирилівська,

115/3) 6. Патріотичні читання

«Й обнялися береги одного вічного народу» 17.01.2017 Бібліотека

ім. Валі Котика,

(вул. Межигірська, 25) 7. Експрес-гра «Що ти знаєш про Україну?» 17.01.2017 Спеціалізована

школа № 271,

(вул. Мостицька, 16) 8. Година пам’яті «Соборна мати, Україно, одна на всіх, як оберіг!» 18.01.2017

14.00 Відділення денного перебування,

(вул. Світлицького,

24-А) 9. Виставка-свято «Нам берегти тебе, соборну і єдину!» 19.01.2017 Бібліотека

Дружби народів,

(просп. Свободи, 15/1) 10. Книжково-ілюстрована виставка «Україна – це те, що у серці, Україна – вона назавжди!» 19.01.2017 Бібліотека

ім. О. Грибоєдова,

(вул. Вишгородська, 29/1) 11. Історична година з мультимедійною

презентацією «Від Синього Дону до сивих Карпат – одна нероздільна родина» 19.01.2017 Бібліотека

ім. С. Айні,

(вул. О. Теліги, 55) 12. Лекція на тему: «День Соборності України: історія виникнення» 20.01.2017

16.00 Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями,

(просп. Правди, 4) 13. Урок державності «Єдність рідної землі – основа нації» 20.01.2017 Бібліотека

ім. Ю. Збанацького,

(просп. Свободи,

28-А) 14. Єдиний урок «Соборність в душах, єдність у серцях, а сила в знаннях» 20.01.2017 Заклади освіти 15. Живий ланцюг єднання «1919-2017» 20.01.2017 ЗНЗ № 6,

(просп. Г. Гонгадзе,

20-І) 16. Урок-концерт «Моя Україна» 20.01.2017 Ліцей № 100 «Поділ»,

(вул. Покровська 4/6) 17. Вікторина «Україна єдина країна» 20.01.2017 Спеціалізована

школа № 193,

(вул. Світлицького, 22) 18. Круглий стіл для старшокласників «Історичне значення Акту Злуки українських земель» 20.01.2017 ЗНЗ № 262,

(вул. Галицька, 5-А) 19. Інтелектуально-правова вікторина «Символи держави» 20.01.2017 Гімназія № 257 «Синьозерна»,

(просп. Г. Гонгадзе,

7-Б) 20. Інформаційна година «Соборна Україна» 21.01.2017 Бібліотека

ім. О. Копиленка,

(вул. Кирилівська, 118/2) 21. Патріотичний вечір «Українська мрія – єдність і свобода» 22.01.2017 Бібліотека

ім. К. Чуковського,

(просп. Правди, 88-Б) 22. Бібліографічний огляд «Соборна і єдина, моя ти Україно!» 22.01.2017 Бібліотека

ім. О. Грибоєдова,

(вул. Вишгородська, 29/1) 23. Книжкова експозиція «Україна соборна – наша гордість і слава» 22.01.2017 Бібліотека

ім. Джамбула,

(вул. Червонопільська, 11) 24. Історична добірка «Одна єдина, нероздільна» 22.01.2017 Бібліотека

ім. В. Некрасова,

(вул. Волоська, 33) 25. Тематичний перегляд «Сила України – в єднанні» 22.01.2017 Бібліотека

№ 11,

(вул. М.Гречка, 20-А) 26. Історико-патріотична виставка «Буремні 1917–1921 роки. Хроніки Української революції» 23.01.2017 Бібліотека

ім. О. Грибоєдова,

(вул. Вишгородська, 29/1) 27. Флешмоб до Дня Соборності України 23.01.2016 Гімназія №107 «Введенська»,

(вул. Введенська, 35) 28. Виставка дитячих малюнків «Я славлю свою рідну Україну» 23-27.01.2017 Гімназія №107 «Введенська»,

(вул. Введенська, 35) 29. Урок-реквієм пам’яті борців за злуку ЗУНР та УНР «Україна єдина» 24.01.2017 ЗНЗ № 93,

(пров. Межовий, 7) 30. Історичні хвилинки «Кроки становлення державності України» Січень-лютий

2017 Спеціалізована

школа № 3,

(просп. Правди, 84) 31. Оформлення історико-літературних тематичних виставок в шкільних бібліотеках Січень-лютий

2017 Заклади освіти

План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності у Святошинському районі





№

з/п Назва заходу Термін 1. Церемонія урочистого покладання квітів до пам’ятників Т. Г. Шевченку та М. С. Грушевському. 22.01.2017 2. Проведення Дня інформування населення, трудових колективів підприємств, установ та організацій району з нагоди Дня Соборності України 20.01.2017 3. Святковий концерт з нагоди відзначення Дня Соборності України 20.01.2017

17.00

КДШМ № 8

(вул. Ф. Пушиної, 6) 4. Вокально-поетичний вечір до Дня Соборності України 20.01.2017

о 16.00

КДМШ №23

(просп. Леся Курбаса, 10-є) 5. «Соборність рідної землі - основа нації й народу» - книжкова виставка з 20.01.2017 по 25.01.2017

Центральна районна бібліотека ЦБС «Свічадо» 6. «Серце віддане Україні» - виставка -хроніка з 20.01.2017 по 25.01.2017

бібліотека ім.

В. Стефаника 7. «Незалежна і щаслива моя країна –Україна» - виставка - перегляд з 20.01.2017 по 25.01.2017

бібліотека для юнацтва

ім. О. Блока 8. «Нам берегти тебе, Соборну і єдину» виставка-диспут з 20.01.2017 по 25.01.2017

бібліотека ім.

О. Герцена 9. «Соборність – це єдність і злагода» - огляд літератури 22.01.2017

13.00

бібліотека для юнацтва

ім. Н. Рибака 10. «Я – українець, є у мене право на рідну мову та свою державу» - інформаційна ініціатива 22.01.2017

13.00

бібліотека «Джерело» 11. «Україна, Соборна і вільна» - година історії держави 20.01.2017

15.00

бібліотека для дітей

«Промінець» 12. «Хай буде вільна Україна на всі віки, на всі часи» - тематична бесіда 23.01.2017

12.00

бібліотека для дітей

ім. М. Дубова 13. У навчальних закладах району організувати та провести:

- тематичні уроки для учнів ЗНЗ району на тему: «Єднання заради незалежності»;

- зустрічі з учасниками АТО;

- трансляція тематичних відеопрезентацій та документальних фільмів. 19.01.-24.01.2017 року 14. На базі СЗШ №140 пройдуть урочистості та відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки загиблого в зоні АТО Яроша А. В., який навчався в цій школі 20.01.2017

о 11.30

(вул. Львівська,

47/8) 15. На базі ЗНЗ №№ 230 пройдуть урочистості та відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки загиблого в зоні АТО Дришлюка П. В., який навчався в цій школі 20.01.2017

о 12.00

(вул. Г.Наумова,

35- б) 16. На базі СЗШ № 223 відбудеться покладання квітів Герою України, учаснику Євромайдану Дмитру Максимову, який навчався в цій школі 20.01.2017

о 12.00

(вул. Жолудєва 6-г) 17. На базі СШ №304 пройдуть урочистості та відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки загиблим в зоні АТО Корзуну Р. А., Розналевичу Ю. А., які навчались в цій школі 20.01.2017

о 12.30

(вул. Ак. Єфремова, 21-а) 18. На базі СЗШ №№ 222 пройдуть урочистості та відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки загиблого в зоні АТО Єременка А. В., який навчався в цій школі 20.01.2017

о 13.00

(вул. Тулузи 6-а) 19. На базі Київської гімназії №154 пройдуть урочистості та відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки загиблим в зоні АТО Ощепкову О. В., Недоводієву М. О., Бобкіну О. О., які навчались в цьому закладі 20.01.2017

о 13.00

(просп. Перемоги, 63) 20. В підліткових клубах «Сокіл», «Сучасниця», «Злагода» пройде тематичний малюнок «Моя Україна – єдина і неподільна» 17.01.-21.01.2017 21. Випуск стіннівки «Великий День Злуки» ЦСПК «Щасливе дитинство» 20.01.2017 22. Інформаційні хвилини «Незалежність держави, соборність та єдність»; «Історичне значення Акту Злуки українських земель» ЦСПК «Щасливе дитинство» 20.01.2017 23. Музичний флешмоб «Заспіваймо гімн України разом» в підлітковому клубі «Сокіл» 21.01.2017



План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності України у Солом’янському районі

№ п/п Перелік заходів Термін 1. Участь громадськості Солом’янського району в урочистостях з відзначення у 2017 році Дня Соборності України 20-22 січня 2017 2. Тематично просвітницькі заходи (круглі столи, виховні, класні, інформаційні години та тематичні уроки) в навчальних закладах району «Сторінками історії моєї Батьківщини», «Моя рідна Україно!» 16-20 січня 2017 3. Конкурси малюнків, стіннівок: «Символи моєї держави»; «Немає кращої землі, ніж та, що зветься рідним краєм»; «Моя Батьківщина – Україна» 16-20 січня 2017 4. Бесіди: «День Соборності в історії та сьогоденні»; «Пишаюсь тобою, Україно», «Велична і свята, моя ти Україно» 10-20 січня 2017 5. Тематичні наукові конференції, круглі столи, тематичні вечори, уроки історії, виховні години «День Соборності України – символ національного єднання українського народу», «Соборна незалежна Україна» 10-20 січня 2017 6. Виставка літератури в бібліотеках навчальних закладів: «Великий день єднання» 16-20 січня 2017 7. Інформаційно-пізнавальні години на тему: «День Соборності України» 16-20 січня 2017 8. Виховні години: «22 січня – День Соборності України», «Моя Україна – вільна держава» 10-20 січня 2017 9. Круглий стіл за участю педагогів-організаторів та керівників гуртків на тему: «День Соборності України», клуб «Гармонія» (вул. Єреванська, 3) 20 січня 2017 10. Інформаційно-пізнавальні, виховні години на теми: «22 січня – День Соборності», «22 січня – День Соборності та Свободи України» серед вищих навчальних закладів Ι-ΙV рівня акредитації та професійно-навчальних закладів 16-22 січня 2017 11. Виставка дитячих робіт до Дня Соборності України у підлітковому клубі «Лідер» (вул. Галана, 2) 18-21 січня 2017 12. Висвітлення на офіційному сайті Солом’янського району інформаційних матеріалів до Дня Соборності України січень 2017 13. Книжково-ілюстративна виставка «Соборність держави – єднання народу» (бібліотека ім. П. Вершигори) 4-25 січня 2017 14. Проведення тематичної виставки «Соборність України – подія великого історичного значення» (бібліотека ЦРБ ім. Ф. Достоєвського) 17січня 2017 15. Презентація роману Братів Капранових «Забудь-річка» (бібліотека ЦРБ ім. Ф. Достоєвського) 18 січня 2017 16. Захід «Момент історії «Україна в нас єдина. У єднанні наша сила» (бібліотека ім. І. Багряного) 19 січня 2017 17. Інформаційна година «Величний день злуки» (бібліотека ім. О. Донченко) 19 січня 2017 18. Тематична виставка «В ім’я народу палає свічка пам’яті» (бібліотека ім. М. Бажана) 19 січня 2017 19. Виставка-хроніка «Складний шлях Соборності» (БСЧ ім. О. Гончара) 19 січня 2017 20. Історичного альманаху «Моя соборна, суверенна» (БСЧ ім. М. Лермонтова) 19 січня 2017 21. Історичний екскурс (книжкова виставка) «Соборність України: віхи історії та урок майбутньому» (бібліотека ім. М. Реріха) 19 січня 2017 22. Проведення коментованої викладки літератури «Без соборності немає незалежності» (бібліотека ім. І. Світличного) 20 січня 2017 23. Галерея слави «Борці за єдність України. Нові герої нового часу» (бібліотека ім. О.Пироговського) 20 січня 2017

План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності у Шевченківського району