В столиці відзначать День Соборності України. Опубліковано план заходів
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Розсилка
22 січня Київ відзначить День Соборності України вшануванням загиблих за її незалежність і символічним флешмобом
До Дня Соборності України в Києві заплановані урочистості за участю керівництва держави, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, учасників антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях, представників української діаспори, громадських об’єднань і релігійних організацій, діячів науки та культури.
Як повідомляє Департамент суспільних комунікацій КМДА, у цей день – 22 січня – відбудеться традиційне покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Також відкриють меморіальну дошку на честь командира корпусу Січових Стрільців, полковника Армії УНР, засновника Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця (на вул. Січових Стрільців).
Відбудеться покладання квітів і до пам’ятників, пам’ятних знаків і місць поховань видатних діячів Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях.
Окрім того, в День Соборності о 10:00 на мосту Патона відбудеться флешмоб «Живий ланцюг Соборності», у якому учасники заходу об’єднають два береги Дніпра «живим» ланцюгом.
Нагадаємо, шо День Соборності України відзначається офіційно з 1999 року на честь проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
Детальним планом урочистостей до Дня Соборності у Києві
|
№з/п
|
Зміст заходу
|
Термін виконання
|
1
|
Покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, борців за неалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях
|
20-22 січня
|
2
|
Церемонія урочистого покладання квітів до пам’ятників Т.Г.Шевченку та М.С.Грушевському
|
22 січня
|
3
|
Урочисте відкриття меморіальної дошки на честь командира корпусу Січових Стрільців, полковника Армії УНР, засновника Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця за адресою: вул. Січових Стрільців, 24
|
22 січня
|
4
|
Звернення до глав релігійних організацій м. Києва з пропозицією щодо проведення молитви за Україну з нагоди Дня Соборності України
|
до 22 січня
|
5
|
Проведення Дня інформування населення, трудових колективів підприємств, установ та організацій міста з нагоди Дня Соборності України
|
16-20 січня
|
6
|
Відкриття у музеях та бібліотеках нових та поновлення існуючих експозицій з історії Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, їх ролі в процесі здобуття незалежності України
|
до 22 січня
|
7
|
Сприяння реалізації ініціатив громадськості, зокрема, молодіжних організацій, спрямованих на розвиток міжрегіональних культурних обмінів, проведення тематичних просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів патріотичного змісту.
|
січень-лютий
|
8
|
Проведення у районах м. Києва урочистостей з нагоди Дня Соборності України за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, учасників антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, громадських і релігійних організацій, політичних партій, діячів науки і культури тощо
|
січень-лютий
|
9
|
Організація читацьких конференцій, книжкових тематичних виставок, фотовиставок, оглядів літератури, присвячених Дню Соборності України
|
січень-лютий
|
10
|
Проведення циклу лекцій, уроків державності, виховних годин, засідань за круглим столом, наукових читань, а також виставок дитячого малюнку і плакату, вікторин та конкурсів, присвячених історії національно-визвольних змагань початку ХХ століття в Україні
|
січень-лютий
|
11
|
Проведення тематичної виставки копій архівних документів, пов’язаних із проголошенням Акта злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки
|
січень-лютий
План заходів до Дня Соборності України в Голосіївському районі
|
№
|
Назва
|
Дата проведення
|
Місце проведення
|
1.
|
Книжкова виставка-привітання «Соборність Духу, Розуму і Серця»
|
13-25.01
|
Бібліотека №142 для дітей
|
2.
|
Книжкова виставка-хронологія «Майбутня доля мислилась соборно
|
15-30.01
|
Бібліотека ім.М.П.Стельмаха
|
3.
|
Книжкова виставка «Україна вільна вже держава!»
|
16-31.01
|
Бібліотека ім.Наталі Забіли для дітей
|
4.
|
Дайджест-гід «За правду, браття, єднаймось щиро, єдиний маєм правий шлях»
|
17-20.01
|
Бібліотека ім.М.М.Коцюбинського для дітей
|
5.
|
Перегляд літератури «Сила нації – в її єдності»
|
19-23.01
|
Бібліотека «Чапаєвка» сімейного читання»
|
6.
|
Книжкова тематична полиця «Хай живе вільна Україна!»
|
20-27.01
|
Бібліотека ім.В.А.Симоненка для дітей
|
7.
|
Книжкова виставка «Свята Софія землі вже збирає і України дві в одну єднає»
|
20-27.01
|
Бібліотека ім.П.Й.Панча
|
8.
|
Виставка-календар «Україно! Твоя доля – єдність, злагода і воля»
|
20-25.01
|
Бібліотека «Деміївська»
|
9.
|
Книжкова виставка-факт «Історичний урок єднання»
|
20-25.01
|
ЦРБ ім.М.О.Некрасова
|
10.
|
Тематична полиця «В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай»
|
21.01.2017
|
Бібліотека №152 сімейного читання
|
11.
|
Перегляд літератури «…Нам берегти тебе, Соборну і єдину і нам твою історію творить»
|
22.01.2017
|
Бібліотека ім.М.В.Гоголя
|
12.
|
Книжкова виставка «Україна у війні за державність 1917-1921 рр.»
|
22-26.01
|
Бібліотека ім.Марко Вовчок
|
13.
|
Тематичні уроки «Єдина країна – єдиний народ»
|
16-21.01
|
Київська дитяча музична школа №3 ім.В.С.Косенка
|
14.
|
Патріотичний урок «Брат брату руру подає»
|
20.01.2017
|
Київська театральна школа-студія
|
15.
|
Виховні годині «Моя Україна – соборна і вільна»
|
20.01.2017
|
Київська дитяча музична школа №38
|
16.
|
Бесіда І обнялися береги одного вічного народу»
|
20.01.2017
|
Дитячо-юнацький клуб «Ровесник» ЦС «Щасливе дитинство»
|
17.
|
Виховна година «Єдина і неподільна Україна»
|
23.01.2017
|
Дитячо-юнацький клуб «Гарт» ЦС «Щасливе дитинство»
|
18.
|
Патріотична година «Соборність України:під прапором волі»
|
23.01.2017
|
Дитячо-юнацький клуб «Романтик» ЦС «Щасливе дитинство»
|
19.
|
Інформаційна година «Соборна. Вільна. Самостійна»
|
23.01.2017
|
Дитячо-юнацький клуб «Олімпія» ЦС «Щасливе дитинство»
|
20.
|
Патріотична година «Нам берегти тебе, Соборну і єдину, і нам твою історію творить!»
|
24.01.2017
|
Дитячо-юнацький клуб «Віночок» ЦС «Щасливе дитинство»
План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності України у Дарницькому районі
|
№
|
Зміст заходу
|
Термін
|
1.
|
Урочиста церемонія покладання квітів до меморіальної композиції «Пам'яті героїв Євромайдану» (площа біля будівлі Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. О.Кошиця, 11).
|
22.01.2016
|
|
Проведення засідання оргкомітету фестивалю «Патріотичної пісні» з нагоди відзначення Дня Соборності України.
|
20.01.2017
|
|
Проведення у книжкових фондах бібліотек району наступні заходи:
- огляди літератури біля книжкових виставок, експозицій та тематичних полиць: «Доленосна віха нашої історії», «Соборна країна навіки єдина», «Народжена бути єдиною», «Великий день єдиною», «Ти єдина, Україно, ти на всіх у нас одна», «Під синьо-жовтим прапором свободи з`єднаємо весь великий свій народ», «Народжена бути єдиною», «Під сяйвом синьо-жовтих прапорів Соборність України люд зустрів»;
- історичні та інформаційні перегляди літератури «Злука віків і волі – вічні дзвони», «Гордо воля постала, повернувши зло, освятивши промінням добра Україну».
|
20.01.2017 – 22.01.2017
|
|Проведення у навчальних закладах району низка заходів, направлених на донесення ідеї єдності та гордості за Україну, а саме:
- інформаційно-виховні години «Україна – єдина країна» для учнів 1-4 класів;
- інформаційно-виховні години «Ми різні – і в цьому наше багатство, ми єдині – і в цьому наша сила» для учнів 5-9 класів;
- тематичні уроки для старшокласників «Історія України і державотворення», «Значення Соборності в процесі державотворення України»;
- мультимедійні презентації «Свою Україну любіть», «День Соборності. Погляд у минуле та сучасність»,
- тиждень історії, присвячений Дню Соборності України
|
16.01.2017 – 23.01.2017
|
|
Проведення у Центрі по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району м. Києва наступні заходи:
21.01.2017 в клубі за місцем проживання «Дружба» (вул. Вербицького, 9-і) – майстер-клас з розпису глиняного дзвіночка.
|
16.01.2017 – 22.01.2017
План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності у Деснянському районі
|
№ з/п
|
Зміст заходу
|
Термін
|
1.
|
Покладання квітів до пам’ятних знаків борцям за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях за участі керівників Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та громадськості району.
|
20 січня 2017 року
|
2.
|
Оформлення тематичних книжкових виставок та проведення заходів, приурочених до Дня Соборності України, з висвітлення історії національно-визвольної боротьби початку XX століття в Україні:
«Державна символіка України» інформаційна година, Центральна районна бібліотека ім. Аркадія Гайдара для дітей.
|
січень 2017 року
|
3.
|
Проведення у загальноосвітніх навчальних закладах району заходів інформаційного, просвітницького та виховного характеру:
|
Січень 2017 року
План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності у Дніпровському районі
|
№
|
Зміст заходу
|
Термін
|
1.
|
Молебень за Україну з нагоди Дня Соборності України (Церква Святого Архангела Михаїла (пр -т Миру, 16)
|
22.01.2017
|
2.
|
День інформування населення, трудових колективів, підприємств, установ та організацій району з нагоди відзначення Дня Соборності України
|
16 – 20.01.2017
|
3.
|
Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах району інформаційно-просвітницьких і навчально-виховних заходів на теми: «Історія моєї країни», «Єдина і неподільна Україна», «Від Соборності України до єдності української нації» щодо відзначення вищезазначеної події. В рамках заходів будуть проводитись флеш-моби патріотичного змісту «У день злуки візьмемося за руки!»
|
16. – 20.01.2017
|
4.
|
Проведення Акція «Єдина країна Україна – очима дітей»
|
16 – 20.01.2017
|
5.
|
Проведення у книжкових фондах бібліотек району:
огляди літератури біля книжкових виставок, експозицій та тематичних полиць: «Доленосна віха нашої історії», «Соборна країна навіки єдина», «Народжена бути єдиною», «Великий день єдиною», «Ти єдина, Україно, ти на всіх у нас одна», «Під синьо-жовтим прапором свободи з`єднаємо весь великий свій народ», «Народжена бути єдиною», «Під сяйвом синьо-жовтих прапорів Соборність України люд зустрів», історичні та інформаційні перегляди літератури «Злука віків і волі – вічні дзвони», «Гордо воля постала, повернувши зло, освятивши промінням добра Україну»
|
20.-22.01.2017
План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності в Оболонському районі
|
№ з/п
|
Зміст заходу
|
Термін
|
1.
|
Покладання квітів до пам’ятних знаків борцям за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.
|
20 січня 2017 року
|
2.
|
Оформлення тематичних книжкових виставок та проведення заходів, приурочених до Дня Соборності України, з висвітлення історії національно-визвольної боротьби початку XX століття в Україні:
|
січень 2017 року
|
3.
|
Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах району інформаційно-просвітницьких і навчально-виховних заходів, присвячених історії національно-визвольної боротьби початку XX століття в Україні та спрямованих на виховання поваги до минулого українського народу і демократичних цінностей, а саме:
|
січень - лютий 2017 року
|
4.
|
Проведення тематичних занять для вихованців в підліткових клубах за місцем проживання.
|
січень 2017 року
|
5.
|
Конкурс малюнків серед вихованців підліткових клубів за місцем проживання «Єдина Україна»
|
січень 2017 року
План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності у Печерському районі
|
Дата
|
Назва заходу
|
Місце проведення
|
20 січня 2017 року
|
Покладання квітів до пам’ятного Хреста Героям Небесної Сотні, пам’ятників, пам’ятних знаків, та місць поховань видатних діячів Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях
|
Алея Героїв Небесної Сотні,
|
20 січня 2017 року
|
День інформування для працівників Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з нагоди Дня Соборності України
|
Актова зала Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
|
17 – 24 січня 2017 року
|
Книжкова виставка «В єдності сила народу»
|
Центральна районна бібліотека ім. М.Салтикова – Щедріна
|
17 – 24 січня 2017 року
|
Розгорнута тематична виставка «А мій народ і був і є»
|
Центральна районна бібліотека ім. М.Салтикова – Щедріна
|
17 – 24 січня 2017 року
|
Книжкова виставка «На шляху до Соборності України»
|
Бібліотека «Світогляд»
|
17 – 24 січня 2017 року
|
Книжкова виставка «День Соборності України – символ національної єдності»
|
Бібліотека ім. О.Радіщева
|
17 – 24 січня 2017 року
|
Книжкова виставка «Воззєднались в ті роки наші предки на віки»
|
бібліотека ім. Остапа Вишні
|
17 – 24 січня 2017 року
|
Бесіда «День Соборності та Злуки»
|
бібліотека ім. І.Кудрі
|
17 – 24 січня 2017 року
|
Тематична полиця «Соборна мати-Україна-одна для всіх, як оберіг»
|
бібліотека №149
|
17 – 24 січня 2017 року
|
Книжкова виставка «Вона – наш вітер, наша мрія, соборна вільна Україна»
|
бібліотека №150
|
17 – 24 січня 2017 року
|
Книжкові виставки «Україна – наш дім», «Україна є, була і буде»
|
бібліотека ім. Трублаїні
|
17 – 24 січня 2017 року
|
Книжкова виставка «Сила великої Злуки»
|
бібліотека ім. А. Макаренка
|
17 – 24 січня 2017 року
|
Патріотична абетка «День Соборності України»
|
бібліотека «Веселка»
|
січень – лютий 2017 року
|
Уроки державності, виховні години, конкурси учнівських робіт, присвячених державотворенню, огляди літератури, присвячені Дню Соборності України, тематичні виставки у бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів
|
загальноосвітні навчальні заклади Печерського району
|
20 січня 2017 року
|
Святкова зустріч для підопічних Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва
|
вул. Кіквідзе, 11-а
|
16 – 21 січня 2017 року
|
Виховні бесіди «Україна – територія гідності і свободи», «На шляху до Соборності України», «День Соборності України: погляд в історію»
|
Клуби за місцем проживання
|
21 січня 2017 року
|
Година пам’яті перших жертв Революції Гідності «Герої не вмирають»
|
Клуби за місцем проживання
План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності в Подільському районі
|
№
|
Назва заходу
|
Термін
|
Місце проведення
|
1.
|
Покладання квітів до
|
20.01.2017
|
Гімназія № 19
|
2.
|
Покладання квітів до
|
20.01.2017
|
Спеціалізована
|
3.
|
Проведення Дня інформування населення, трудових колективів підприємств, установ та організацій району з нагоди Дня Соборності України
|
16-20.01.2017
|
Підприємства, установи та організації району
|
4.
|
Перегляд літератури «Соборність, єдність, неподільність»
|
16.01.2017
|
Центральна районна бібліотека
|
5.
|
Історична година пам’яті «Українська мрія – єдність, свобода і незалежність»
|
17.01.2017
|
Відділення денного перебування,
|
6.
|
Патріотичні читання
|
17.01.2017
|
Бібліотека
|
7.
|
Експрес-гра «Що ти знаєш про Україну?»
|
17.01.2017
|
Спеціалізована
|
8.
|
Година пам’яті «Соборна мати, Україно, одна на всіх, як оберіг!»
|
18.01.2017
|
Відділення денного перебування,
|
9.
|
Виставка-свято «Нам берегти тебе, соборну і єдину!»
|
19.01.2017
|
Бібліотека
|
10.
|
Книжково-ілюстрована виставка «Україна – це те, що у серці, Україна – вона назавжди!»
|
19.01.2017
|
Бібліотека
|
11.
|
Історична година з мультимедійною
|
19.01.2017
|
Бібліотека
|
12.
|
Лекція на тему: «День Соборності України: історія виникнення»
|
20.01.2017
|
Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями,
|
13.
|
Урок державності «Єдність рідної землі – основа нації»
|
20.01.2017
|
Бібліотека
|
14.
|
Єдиний урок «Соборність в душах, єдність у серцях, а сила в знаннях»
|
20.01.2017
|
Заклади освіти
|
15.
|
Живий ланцюг єднання «1919-2017»
|
20.01.2017
|
ЗНЗ № 6,
|
16.
|
Урок-концерт «Моя Україна»
|
20.01.2017
|
Ліцей № 100 «Поділ»,
|
17.
|
Вікторина «Україна єдина країна»
|
20.01.2017
|
Спеціалізована
|
18.
|
Круглий стіл для старшокласників «Історичне значення Акту Злуки українських земель»
|
20.01.2017
|
ЗНЗ № 262,
|
19.
|
Інтелектуально-правова вікторина «Символи держави»
|
20.01.2017
|
Гімназія № 257 «Синьозерна»,
|
20.
|
Інформаційна година «Соборна Україна»
|
21.01.2017
|
Бібліотека
|
21.
|
Патріотичний вечір «Українська мрія – єдність і свобода»
|
22.01.2017
|
Бібліотека
|
22.
|
Бібліографічний огляд «Соборна і єдина, моя ти Україно!»
|
22.01.2017
|
Бібліотека
|
23.
|
Книжкова експозиція «Україна соборна – наша гордість і слава»
|
22.01.2017
|
Бібліотека
|
24.
|
Історична добірка «Одна єдина, нероздільна»
|
22.01.2017
|
Бібліотека
|
25.
|
Тематичний перегляд «Сила України – в єднанні»
|
22.01.2017
|
Бібліотека
|
26.
|
Історико-патріотична виставка «Буремні 1917–1921 роки. Хроніки Української революції»
|
23.01.2017
|
Бібліотека
|
27.
|
Флешмоб до Дня Соборності України
|
23.01.2016
|
Гімназія №107 «Введенська»,
|
28.
|
Виставка дитячих малюнків «Я славлю свою рідну Україну»
|
23-27.01.2017
|
Гімназія №107 «Введенська»,
|
29.
|
Урок-реквієм пам’яті борців за злуку ЗУНР та УНР «Україна єдина»
|
24.01.2017
|
ЗНЗ № 93,
|
30.
|
Історичні хвилинки «Кроки становлення державності України»
|
Січень-лютий
|
Спеціалізована
|
31.
|
Оформлення історико-літературних тематичних виставок в шкільних бібліотеках
|
Січень-лютий
|
Заклади освіти
План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності у Святошинському районі
|
№
|
Назва заходу
|
Термін
|
1.
|
Церемонія урочистого покладання квітів до пам’ятників Т. Г. Шевченку та М. С. Грушевському.
|
22.01.2017
|
2.
|
Проведення Дня інформування населення, трудових колективів підприємств, установ та організацій району з нагоди Дня Соборності України
|
20.01.2017
|
3.
|
Святковий концерт з нагоди відзначення Дня Соборності України
|
20.01.2017
|
4.
|
Вокально-поетичний вечір до Дня Соборності України
|
20.01.2017
|
5.
|
«Соборність рідної землі - основа нації й народу» - книжкова виставка
|
з 20.01.2017 по 25.01.2017
|
6.
|
«Серце віддане Україні» - виставка -хроніка
|
з 20.01.2017 по 25.01.2017
|
7.
|
«Незалежна і щаслива моя країна –Україна» - виставка - перегляд
|
з 20.01.2017 по 25.01.2017
|
8.
|
«Нам берегти тебе, Соборну і єдину» виставка-диспут
|
з 20.01.2017 по 25.01.2017
|
9.
|
«Соборність – це єдність і злагода» - огляд літератури
|
22.01.2017
|
10.
|
«Я – українець, є у мене право на рідну мову та свою державу» - інформаційна ініціатива
|
22.01.2017
|
11.
|
«Україна, Соборна і вільна» - година історії держави
|
20.01.2017
|
12.
|
«Хай буде вільна Україна на всі віки, на всі часи» - тематична бесіда
|
23.01.2017
|
13.
|
У навчальних закладах району організувати та провести:
|
19.01.-24.01.2017 року
|
14.
|
На базі СЗШ №140 пройдуть урочистості та відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки загиблого в зоні АТО Яроша А. В., який навчався в цій школі
|
20.01.2017
|
15.
|
На базі ЗНЗ №№ 230 пройдуть урочистості та відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки загиблого в зоні АТО Дришлюка П. В., який навчався в цій школі
|
20.01.2017
|
16.
|
На базі СЗШ № 223 відбудеться покладання квітів Герою України, учаснику Євромайдану Дмитру Максимову, який навчався в цій школі
|
20.01.2017
|
17.
|
На базі СШ №304 пройдуть урочистості та відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки загиблим в зоні АТО Корзуну Р. А., Розналевичу Ю. А., які навчались в цій школі
|
20.01.2017
|
18.
|
На базі СЗШ №№ 222 пройдуть урочистості та відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки загиблого в зоні АТО Єременка А. В., який навчався в цій школі
|
20.01.2017
|
19.
|
На базі Київської гімназії №154 пройдуть урочистості та відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки загиблим в зоні АТО Ощепкову О. В., Недоводієву М. О., Бобкіну О. О., які навчались в цьому закладі
|
20.01.2017
|
20.
|
В підліткових клубах «Сокіл», «Сучасниця», «Злагода» пройде тематичний малюнок «Моя Україна – єдина і неподільна»
|
17.01.-21.01.2017
|
21.
|
Випуск стіннівки «Великий День Злуки» ЦСПК «Щасливе дитинство»
|
20.01.2017
|
22.
|
Інформаційні хвилини «Незалежність держави, соборність та єдність»; «Історичне значення Акту Злуки українських земель» ЦСПК «Щасливе дитинство»
|
20.01.2017
|
23.
|
Музичний флешмоб «Заспіваймо гімн України разом» в підлітковому клубі «Сокіл»
|
21.01.2017
План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності України у Солом’янському районі
|
№ п/п
|
Перелік заходів
|
Термін
|
1.
|
Участь громадськості Солом’янського району в урочистостях з відзначення у 2017 році Дня Соборності України
|
20-22 січня 2017
|
2.
|
Тематично просвітницькі заходи (круглі столи, виховні, класні, інформаційні години та тематичні уроки) в навчальних закладах району «Сторінками історії моєї Батьківщини», «Моя рідна Україно!»
|
16-20 січня 2017
|
3.
|
Конкурси малюнків, стіннівок: «Символи моєї держави»; «Немає кращої землі, ніж та, що зветься рідним краєм»; «Моя Батьківщина – Україна»
|
16-20 січня 2017
|
4.
|
Бесіди: «День Соборності в історії та сьогоденні»; «Пишаюсь тобою, Україно», «Велична і свята, моя ти Україно»
|
10-20 січня 2017
|
5.
|
Тематичні наукові конференції, круглі столи, тематичні вечори, уроки історії, виховні години «День Соборності України – символ національного єднання українського народу», «Соборна незалежна Україна»
|
10-20 січня 2017
|
6.
|
Виставка літератури в бібліотеках навчальних закладів: «Великий день єднання»
|
16-20 січня 2017
|
7.
|
Інформаційно-пізнавальні години на тему: «День Соборності України»
|
16-20 січня 2017
|
8.
|
Виховні години: «22 січня – День Соборності України», «Моя Україна – вільна держава»
|
10-20 січня 2017
|
9.
|
Круглий стіл за участю педагогів-організаторів та керівників гуртків на тему: «День Соборності України», клуб «Гармонія» (вул. Єреванська, 3)
|
20 січня 2017
|
10.
|
Інформаційно-пізнавальні, виховні години на теми: «22 січня – День Соборності», «22 січня – День Соборності та Свободи України» серед вищих навчальних закладів Ι-ΙV рівня акредитації та професійно-навчальних закладів
|
16-22 січня 2017
|
11.
|
Виставка дитячих робіт до Дня Соборності України у підлітковому клубі «Лідер» (вул. Галана, 2)
|
18-21 січня 2017
|
12.
|
Висвітлення на офіційному сайті Солом’янського району інформаційних матеріалів до Дня Соборності України
|
січень 2017
|
13.
|
Книжково-ілюстративна виставка «Соборність держави – єднання народу» (бібліотека ім. П. Вершигори)
|
4-25 січня 2017
|
14.
|
Проведення тематичної виставки «Соборність України – подія великого історичного значення» (бібліотека ЦРБ ім. Ф. Достоєвського)
|
17січня 2017
|
15.
|
Презентація роману Братів Капранових «Забудь-річка» (бібліотека ЦРБ ім. Ф. Достоєвського)
|
18 січня
2017
|
16.
|
Захід «Момент історії «Україна в нас єдина. У єднанні наша сила» (бібліотека ім. І. Багряного)
|
19 січня
2017
|
17.
|
Інформаційна година «Величний день злуки» (бібліотека ім. О. Донченко)
|
19 січня
2017
|
18.
|
Тематична виставка «В ім’я народу палає свічка пам’яті» (бібліотека ім. М. Бажана)
|
19 січня
2017
|
19.
|
Виставка-хроніка «Складний шлях Соборності» (БСЧ ім. О. Гончара)
|
19 січня
2017
|
20.
|
Історичного альманаху «Моя соборна, суверенна» (БСЧ ім. М. Лермонтова)
|
19 січня
2017
|
21.
|
Історичний екскурс (книжкова виставка) «Соборність України: віхи історії та урок майбутньому» (бібліотека ім. М. Реріха)
|
19 січня
2017
|
22.
|
Проведення коментованої викладки літератури «Без соборності немає незалежності» (бібліотека ім. І. Світличного)
|
20 січня 2017
|
23.
|
Галерея слави «Борці за єдність України. Нові герої нового часу» (бібліотека ім. О.Пироговського)
|
20 січня
2017
План заходів з нагоди відзначення Дня Соборності у Шевченківського району
|
№
|
Зміст заходу
|
Термін
|
1.
|
Засідання «круглого столу» на тему «Соборність і сучасність» на базі СШ № 41
|
20.01.2017
|
2.
|
Урочистому відкритті меморіальної дошки на честь командира корпусу Січових Стрільців, полковника Армії УНР, засновника Організації Українських націоналістів Євгена Коновальця (вул. Січових Стрільців, 24)
|
22.01.2017
|
3.
|
Проведення Дня інформування населення, трудових колективів підприємств, установ та організацій Шевченківського району м. Києва з нагоди Дня Соборності України
|
16-22.01.2017
|
4.
|
Історична година «Україно! Лише в милосерді час єднання синів твоїх настав» (бібліотека ім. М.Чернишевського)
|
19.01.2017
|
5.
|
Історичний марафон «Галичани і кияни обнялись, як браття» (бібліотека для дітей ім. С.Васильченка
|
20.01.2017
|
6.
|
Патріотична година «Соборність душ єднає Україну» (бібліотека для дітей ім. О.Матросова)
|
20.01.2017
|
7.
|
Вахта пам’яті «Соборність – свято української державності» (ЦРБ ім. Є.Плужника)
|
20.01.2017
|
8.
|
Літературна година «Хай буде світлим день твій, Україно, Соборна, рідна, матінко моя» (бібліотека для дітей ім. В.Дубініна)
|
22.01.2017
|
9.
|
Виставка-заклик «Держава не твориться в «будучині»! Держава будується нині…» (бібліотека ім. І.Котляревського)
|
22.01.2017
|
10.
|
Виставка-диспут «Соборність України: ідея та реальність» (бібліотека ім. Т.Шевченка)
|
22.01.2017
|
11.
|
Урок-дискусія «Собор на крові» (діяльність ОУН-УПА) та урок-лекція «Боротьба нашого народу проти інспірованої кремлівською владою експансії на українські землі» на базі СШ № 57
|
24.01.2017
|
12.
|
Виховні години та бесіди на теми: «Історія моєї країни», «Єдина і неподільна Україна», «Від Соборності України до єдності української нації» (ЗНЗ району)
|
січень 2017 р.
|
13.
|
Організація тематичних книжкових та фотовиставок на базі шкільних бібліотек (ЗНЗ району, за окремим графіком)
|
січень 2017 р.
|
14.
|
Відвідання історико-меморіального музею Михайла Грушевського (ЗНЗ району, за окремим графіком)
|
січень 2017 р.
|
15.
|
Традиційна акція «Ланцюг злуки» (ЗНЗ району, за окремим графіком)
|
січень 2017 р.