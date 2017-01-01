Чому населення Донбасу підтримує проросійських бойовиків

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Похорон бойовика Гіві

Слабка свідомість шукає захисту і інстинктивно знаходить його у вигляді Путіна, Мотороли, Гіві і інших «захисників»

Мовою оригіналу

О поддержке населением Донбасса боевиков ДЛНР

Если посмотреть на их поведение без эмоций и штампов, то ничего удивительного мы там не увидим.

Да, большая часть населения поддерживает ДЛНР, но поддерживает их как военную элиту племени.

Издавна люди так и делали. Они не разбирались, кто прав, а кто виноват. Они просто поддерживали военную элиту, для того, чтобы выжить.

Сейчас на Донбассе – боевик с автоматом, это и есть военная элита.

Их поведение – это инстинкты, которым миллионы лет. А мы пытаемся мерять их ценностями, которые намного младше.

Но в период войны, у общин со слабым Сознанием, именно инстинкты начинают тотально доминировать.

Мы видим доминирование инстинктов над Сознанием и в России, и на Донбассе.

А в Украине мы видим обратную ситуацию - доминирование Сознания над Инстинктами.

Почему так произошло?

Потому что если Сознание слабое, то инстинкты выступают компенсатором, которые ведут человека / племя по жизни. Инстинкт, как ПО, которое думает, анализирует и решает за индивида, если его Сознание еще не готово принимать решения самостоятельно.

Мы видим в России и на Донбассе – слабое Сознание и доминирование инстинктов. В Украине все наоборот.

Слабое Сознание ищет защиты и инстинктивно находит его в виде Путина, Моторолы, Гиви и прочих «защитников».

Люди в России и на Донбассе верят пропаганде, потому что ум отключен, а включился инстинкт, которому не важно, правда или не правда, правильно или неправильно. Ему важно просто выжить.

Можно ли предъявлять людям претензии за то, что они живут инстинктом, а не Сознанием?

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»

С точки зрения закона и общественной морали – можно. Но для мироздания их поведение и поступки, всего лишь эволюционный путь и никакой вины перед ним у этих людей нет.